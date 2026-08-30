BUKTI NA RAVNOJ GORI: Vatra zahvatila makiju i nisko rastinje na oko deset hektara

VELIKI požar izbio je danas na Ravnoj Gori, u rejonu gornjomilanovačkih sela Brajići i Koštunići. Prema prvim informacijama sa terena, gore makija i nisko rastinje, a vatra je zahvatila površinu od oko deset hektara.

Foto G. Šljivić

Kako je rekao izvor sa lica mesta, na terenu je veliki broj vatrogasaca-spasilaca sa više vozila, prenose mediji.

U gašenje su uključene ekipe iz Gornjeg Milanovca, Čačka, Valjeva i Ljiga, kao i dobrovoljni vatrogasci iz Pranjana.

Vatrogasci su raspoređeni na više tačaka i ulažu maksimalne napore da obuzdaju plamen i spreče dalje širenje požara.

Akcija gašenja je u toku. Za sada nema ugroženih objekata i ljudi.

(sputnikportal.rs)

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