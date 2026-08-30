Marko Grujić postigao prvenac za Levski (VIDEO)

Sjajan skok veznog fudbalera i gol glavom

Foto: Instagram/pfclevskiofficial

Srpski internacionalac i nekadašnji vezista Crvene zvezde, Marko Grujić, upisao je svoj prvi pogodak u dresu sofijskog Levskog, i to u gostima protiv Boteva iz Plovdiva.

Nakon ne baš sadržajnog prvog poluvremena, u kojem je Levski dominirao posedom, ali bez konkretne završnice, "led je probijen" u 51. minutu. Rezervista Aldair je uputio odličan centaršut sa desne strane, a najviši u kaznenom prostoru bio je Grujić, koji je preciznim udarcem glavom smestio loptu u donji levi ugao gola Daniela Naumova za vođstvo od 1:0.

Samo osam minuta kasnije, Levski je duplirao prednost. Seržinjo je proigrao raspoloženog Aldaira, koji je u punom trku ušao u šesnaesterac i snažnim udarcem savladao Naumova za 2:0.

Domaćin se vratio u igru u 63. minutu preko Asena Čandarova, koji je nakon kornera bio najsnalažljiviji u petercu gostiju i glavom postigao gol za 1:2.