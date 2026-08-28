PUNJENE TIKVICE IZ RERNE: Sočan ručak koji će svi obožavati

Ako tražite ideju za ukusan i pravi domaćinski ručak, punjene tikvice iz rerne odličan su izbor. Ako ih do sada niste pripremali na ovaj način, možda je predstojeći vikend prava prilika da ih isprobate.

FOTO: Novosti

Sastojci

6 srednjih tikvica

350 gr mlevenog mesa

50 gr pirinča

2 paradajza

1 glavica crnog luka

2–3 čena belog luka

3 kašičice paradajz-pirea

ulje ili mast

so, biber i tucana ljuta paprika po ukusu

malo mirođije, po želji

Priprema

Crni luk iseckajte na kockice, a beli luk sitno iseckajte. Stavite ih u tiganj sa pola kašike masti ili nekoliko kašika ulja, posolite i kratko propržite. Dodajte mleveno meso, biber i tucanu papriku, pa pržite dok meso ne bude gotovo. Umešajte kašiku paradajz-pirea i pirinač, promešajte i pržite još nekoliko minuta. Po potrebi dosolite, a ako volite, dodajte i malo mirođije.

Tikvice ogulite, presecite na pola i izdubite, ali ne sasvim do kraja. Napunite ih pripremljenim mesom, a zatim svaku tikvicu na nekoliko mesta pažljivo probodite nožem. Na otvor stavite komadić paradajza.

Na dno pleha rasporedite izdubljenu unutrašnjost tikvica, kao i eventualni ostatak nadeva. Preko poređajte punjene tikvice, a između njih rasporedite preostali iseckani paradajz.

U isti tiganj u kom ste pripremali meso sipajte nekoliko kašika ulja, dodajte dve kašičice paradajz-pirea i oko 300 ml vode. Posolite po ukusu, zagrejte na šporetu i promešajte da se svi sastojci lepo sjedine.

Prelijte pripremljenim sosom tikvice. Ako je potrebno, dodajte još malo vode, jer će pirinač tokom pečenja upiti deo tečnosti. Pleh prekrijte folijom i stavite u prethodno zagrejanu rernu. Pecite oko sat do sat i 20 minuta na 220 °C, a zatim skinite foliju i pecite još oko 30 minuta, dok tikvice lepo ne porumene.

Prijatno!