PUNJENE TIKVICE IZ RERNE: Sočan ručak koji će svi obožavati
Ako tražite ideju za ukusan i pravi domaćinski ručak, punjene tikvice iz rerne odličan su izbor. Ako ih do sada niste pripremali na ovaj način, možda je predstojeći vikend prava prilika da ih isprobate.
Sastojci
- 6 srednjih tikvica
- 350 gr mlevenog mesa
- 50 gr pirinča
- 2 paradajza
- 1 glavica crnog luka
- 2–3 čena belog luka
- 3 kašičice paradajz-pirea
- ulje ili mast
- so, biber i tucana ljuta paprika po ukusu
- malo mirođije, po želji
Priprema
Crni luk iseckajte na kockice, a beli luk sitno iseckajte. Stavite ih u tiganj sa pola kašike masti ili nekoliko kašika ulja, posolite i kratko propržite. Dodajte mleveno meso, biber i tucanu papriku, pa pržite dok meso ne bude gotovo. Umešajte kašiku paradajz-pirea i pirinač, promešajte i pržite još nekoliko minuta. Po potrebi dosolite, a ako volite, dodajte i malo mirođije.
Tikvice ogulite, presecite na pola i izdubite, ali ne sasvim do kraja. Napunite ih pripremljenim mesom, a zatim svaku tikvicu na nekoliko mesta pažljivo probodite nožem. Na otvor stavite komadić paradajza.
Na dno pleha rasporedite izdubljenu unutrašnjost tikvica, kao i eventualni ostatak nadeva. Preko poređajte punjene tikvice, a između njih rasporedite preostali iseckani paradajz.
U isti tiganj u kom ste pripremali meso sipajte nekoliko kašika ulja, dodajte dve kašičice paradajz-pirea i oko 300 ml vode. Posolite po ukusu, zagrejte na šporetu i promešajte da se svi sastojci lepo sjedine.
Prelijte pripremljenim sosom tikvice. Ako je potrebno, dodajte još malo vode, jer će pirinač tokom pečenja upiti deo tečnosti. Pleh prekrijte folijom i stavite u prethodno zagrejanu rernu. Pecite oko sat do sat i 20 minuta na 220 °C, a zatim skinite foliju i pecite još oko 30 minuta, dok tikvice lepo ne porumene.
Prijatno!
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