Ručak dana

PUNJENE TIKVICE IZ RERNE: Sočan ručak koji će svi obožavati

Milena Tomasevic

28. 08. 2026. u 16:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ako tražite ideju za ukusan i pravi domaćinski ručak, punjene tikvice iz rerne odličan su izbor. Ako ih do sada niste pripremali na ovaj način, možda je predstojeći vikend prava prilika da ih isprobate.

ПУЊЕНЕ ТИКВИЦЕ ИЗ РЕРНЕ: Сочан ручак који ће сви обожавати

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 6 srednjih tikvica
  • 350 gr mlevenog mesa
  • 50 gr pirinča
  • 2 paradajza
  • 1 glavica crnog luka
  • 2–3 čena belog luka
  • 3 kašičice paradajz-pirea
  • ulje ili mast
  • so, biber i tucana ljuta paprika po ukusu
  • malo mirođije, po želji

Priprema

Crni luk iseckajte na kockice, a beli luk sitno iseckajte. Stavite ih u tiganj sa pola kašike masti ili nekoliko kašika ulja, posolite i kratko propržite. Dodajte mleveno meso, biber i tucanu papriku, pa pržite dok meso ne bude gotovo. Umešajte kašiku paradajz-pirea i pirinač, promešajte i pržite još nekoliko minuta. Po potrebi dosolite, a ako volite, dodajte i malo mirođije.

Tikvice ogulite, presecite na pola i izdubite, ali ne sasvim do kraja. Napunite ih pripremljenim mesom, a zatim svaku tikvicu na nekoliko mesta pažljivo probodite nožem. Na otvor stavite komadić paradajza.

Na dno pleha rasporedite izdubljenu unutrašnjost tikvica, kao i eventualni ostatak nadeva. Preko poređajte punjene tikvice, a između njih rasporedite preostali iseckani paradajz.

U isti tiganj u kom ste pripremali meso sipajte nekoliko kašika ulja, dodajte dve kašičice paradajz-pirea i oko 300 ml vode. Posolite po ukusu, zagrejte na šporetu i promešajte da se svi sastojci lepo sjedine.

Prelijte pripremljenim sosom tikvice. Ako je potrebno, dodajte još malo vode, jer će pirinač tokom pečenja upiti deo tečnosti. Pleh prekrijte folijom i stavite u prethodno zagrejanu rernu. Pecite oko sat do sat i 20 minuta na 220 °C, a zatim skinite foliju i pecite još oko 30 minuta, dok tikvice lepo ne porumene.

Prijatno!

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku

OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku