Ručak dana

SVINJSKI KARE: U kremastom sosu od ruzmarina i belog luka

Milena Tomasevic

30. 08. 2026. u 09:00

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Svinjski kare u kremastom sosu od ruzmarina i belog luka priprema se jednostavno, a rezultat je jelo puno ukusa i mirisa koje će se rado naći na vašoj trpezi.

СВИЊСКИ КАРЕ: У кремастом сосу од рузмарина и белог лука

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 kg svinjskog karea, isečenog na šnicle
  • 2–3 čena belog luka
  • 1 kockica maslaca
  • 1 kašičica začina za giros
  • 100 gr brašna
  • 300–400 ml mleka
  • prstohvat ruzmarina
  • so po ukusu
  • malo ulja za prženje

Priprema:

Šnicle blago izlupajte, posolite i pospite začinom za giros. Svaki komad lagano uvaljajte u brašno, pa pržite na malo ulja u dubljem tiganju ili šerpi, na umerenoj temperaturi, dok sa obe strane lepo ne porumeni. Izvadite meso na tanjir i ostavite sa strane.

U isti tiganj dodajte maslac, preostalo brašno i sitno iseckan beli luk. Uz stalno mešanje kratko propržite, oko 2–3 minuta, vodeći računa da beli luk ne zagori. Postepeno dolivajte mleko i mešajte kako bi se dobio gladak, kremast sos.

Kada sos provri, vratite šnicle u tiganj. Dodajte ruzmarin, smanjite temperaturu, poklopite i ostavite da jelo lagano krčka oko 20 minuta.

Poslužite toplo, uz mlade krompiriće iz rerne, pire krompir, grašak ili pirinač.

Prijatno!

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