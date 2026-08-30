SVINJSKI KARE: U kremastom sosu od ruzmarina i belog luka
Svinjski kare u kremastom sosu od ruzmarina i belog luka priprema se jednostavno, a rezultat je jelo puno ukusa i mirisa koje će se rado naći na vašoj trpezi.
Sastojci
- 1 kg svinjskog karea, isečenog na šnicle
- 2–3 čena belog luka
- 1 kockica maslaca
- 1 kašičica začina za giros
- 100 gr brašna
- 300–400 ml mleka
- prstohvat ruzmarina
- so po ukusu
- malo ulja za prženje
Priprema:
Šnicle blago izlupajte, posolite i pospite začinom za giros. Svaki komad lagano uvaljajte u brašno, pa pržite na malo ulja u dubljem tiganju ili šerpi, na umerenoj temperaturi, dok sa obe strane lepo ne porumeni. Izvadite meso na tanjir i ostavite sa strane.
U isti tiganj dodajte maslac, preostalo brašno i sitno iseckan beli luk. Uz stalno mešanje kratko propržite, oko 2–3 minuta, vodeći računa da beli luk ne zagori. Postepeno dolivajte mleko i mešajte kako bi se dobio gladak, kremast sos.
Kada sos provri, vratite šnicle u tiganj. Dodajte ruzmarin, smanjite temperaturu, poklopite i ostavite da jelo lagano krčka oko 20 minuta.
Poslužite toplo, uz mlade krompiriće iz rerne, pire krompir, grašak ili pirinač.
Prijatno!
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