KREMASTA TORTA OD LIMUNA: Osvežavajući klasik koji se uvek traži parče više

U nastavku vam donosimo jednostavan recept za pripremu ove neodoljive torte kod kuće — bez komplikovanih koraka, a sa rezultatom kao iz poslastičarnice.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

200 gr keksa od vanile

100 gr rastopljenog putera

Za fil:

4 žumanca

1 konzerva zaslađenog kondenzovanog mleka (≈400 g)

100 ml soka od limuna

rendana kora 1 limuna

Za mereng:

4 belanca

200 gr šećera

Priprema

Podloga:

Sameljite keks i pomešajte sa rastopljenim puterom. Utisnite u kalup i stavite u zamrzivač 15–20 minuta da se stegne.

Fil:

Umutite žumanca, dodajte kondenzovano mleko, sok i koru limuna. Sve dobro sjedinite.

Pečenje:

Sipajte fil preko podloge i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta. Ostavite da se prohladi.

Mereng:

Belanca i šećer zagrevajte na pari uz mešanje dok se šećer ne otopi, pa mutite mikserom dok ne dobijete čvrst, sjajan sneg.

Završnica:

Premažite tortu merengom, blago zapecite (po želji) ili samo ohladite u frižideru nekoliko sati.

Uživajte!