KREMASTA TORTA OD LIMUNA: Osvežavajući klasik koji se uvek traži parče više
U nastavku vam donosimo jednostavan recept za pripremu ove neodoljive torte kod kuće — bez komplikovanih koraka, a sa rezultatom kao iz poslastičarnice.
Sastojci
Za podlogu:
- 200 gr keksa od vanile
- 100 gr rastopljenog putera
Za fil:
- 4 žumanca
- 1 konzerva zaslađenog kondenzovanog mleka (≈400 g)
- 100 ml soka od limuna
- rendana kora 1 limuna
Za mereng:
- 4 belanca
- 200 gr šećera
Priprema
Podloga:
Sameljite keks i pomešajte sa rastopljenim puterom. Utisnite u kalup i stavite u zamrzivač 15–20 minuta da se stegne.
Fil:
Umutite žumanca, dodajte kondenzovano mleko, sok i koru limuna. Sve dobro sjedinite.
Pečenje:
Sipajte fil preko podloge i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta. Ostavite da se prohladi.
Mereng:
Belanca i šećer zagrevajte na pari uz mešanje dok se šećer ne otopi, pa mutite mikserom dok ne dobijete čvrst, sjajan sneg.
Završnica:
Premažite tortu merengom, blago zapecite (po želji) ili samo ohladite u frižideru nekoliko sati.
Uživajte!
