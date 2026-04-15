Torte i kolači

KREMASTA TORTA OD LIMUNA: Osvežavajući klasik koji se uvek traži parče više

Milena Tomasevic

15. 04. 2026. u 07:00

U nastavku vam donosimo jednostavan recept za pripremu ove neodoljive torte kod kuće — bez komplikovanih koraka, a sa rezultatom kao iz poslastičarnice.

КРЕМАСТА ТОРТА ОД ЛИМУНА: Освежавајући класик који се увек тражи парче више

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

  • 200 gr keksa od vanile
  • 100 gr rastopljenog putera

Za fil:

  • 4 žumanca
  • 1 konzerva zaslađenog kondenzovanog mleka (≈400 g)
  • 100 ml soka od limuna
  • rendana kora 1 limuna

Za mereng:

  • 4 belanca
  • 200 gr šećera

Priprema

Podloga:
Sameljite keks i pomešajte sa rastopljenim puterom. Utisnite u kalup i stavite u zamrzivač 15–20 minuta da se stegne.

Fil:
Umutite žumanca, dodajte kondenzovano mleko, sok i koru limuna. Sve dobro sjedinite.

Pečenje:
Sipajte fil preko podloge i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15 minuta. Ostavite da se prohladi.

Mereng:
Belanca i šećer zagrevajte na pari uz mešanje dok se šećer ne otopi, pa mutite mikserom dok ne dobijete čvrst, sjajan sneg.

Završnica:
Premažite tortu merengom, blago zapecite (po želji) ili samo ohladite u frižideru nekoliko sati.

Uživajte!

