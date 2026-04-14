Goci pozvao Vučića na debatu, predsednik Srbije žestoko odgovorio: Nisam i neću biti džak za udaranje

ŽELIM da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti "džak za udaranje“. Imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

On je to rekao komentarišući izjavu generalnog sekretara Evropske demokratske partije (EDP) Sandra Gocija, koji je Vučiću rekao da je "dosta s monolozima i pozvao ga na debatu na N1".

Vučić je za Blic komentarisao napad Gocija.

- Izgleda da niste u potpunosti informisani - ja sam više puta jasno istakao da sam spreman za otvoren dijalog sa onima koji imaju drugačije mišljenje, i to baš na N1 televiziji, u formatu koji podrazumeva ozbiljnu i argumentovanu raspravu sa nekoliko sagovornika. Međutim, do sada nisam dobio poziv za takvu emisiju na N1. Nisam razumeo koliko si važan, inače bi ih zamolio da i tebe uvrste u spisak sagovornika. Ovom prilikom ih molim da isprave moju grešku i da, ukoliko do poziva dođe, pozovu i tebe - rekao je Vučić i dodao:

- Istovremeno, želim da naglasim da dijalog podrazumeva uzajamno poštovanje. Nisam i neću biti "džak za udaranje“ - imam pravo, kao i svaki drugi učesnik u javnom prostoru, da na optužbe i napade odgovorim argumentima".

Istakao je da "verujem da ćete, kao neko ko se zalaže za demokratske vrednosti, razumeti i prihvatiti takav princip."

U video poruci objavljenoj danas, Sandro Goci "Dosta je monologa, gospodine Vučiću, dođite na N1 i suočite se sa pravom debatom." Stranka DP je na društvenim mrežama postavila video u kojem je upitala: "ko će biti sledeći autokrata koji će pasti posle Viktora Orbana, uz pominjanje nekoliko lidera uključujući predsednika Vučića".