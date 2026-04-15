U Beograd ne ulazim! Kežman šokirao priznanjem! Digao ruke od menadžerstva, evo čime se sada bavi!

Proslavljeni reprezentativac otkrio da je ispunio davnu želju.

Nekadašnji fudbaler Partizana, PSV Ajndhovena, Čelsija i fudbalske reprezentacije Srbije, Mateja Kežman, povukao se u "ilegalu".

Iako je posle završetka karijere uplovio u menadžerske vode, od kojih mu je najpoznatiji klijent bio Sergej Milinković-Savić, svojevremeni ljubimac "grobara", poželeo je da se skloni van Beograda i mir nađe na 300 km od srpske prestonice.

Izbor je pao na Kopaonik, gde je Mateja sa svojom suprugom razvio biznis:

"Kao klinac bio sam kamper sa roditeljima. Od 1982. do 1991. godine kampovali smo na Lastovu, jer je otac voleo, voleo je pecanje i tu smo se našli i devet godina smo leti po tri meseca bili tamo. I on je igrao fudbal, pa smo te pauze od po dva-dva i po meseca provodili tamo", rekao je bivši as Atletika i PSŽ za "Neusp(j)eh prvaka".

Otkrio je da se uvek tamo vraćao i tokom igračke karijere:

"Skoro sam posetio to mesto ponovo, vodio sam suprugu da joj pokažem park, sada je renoviran, ali su emocije proradile. Vojska nas je 1991. godine pitomo, lepo 'iselila', a prikolica je ostala. Ljudi sa Lastova su je čak sačuvali i posle 10 godina su je vratili ocu. Tada mi je priroda ušla 'u krv", dodao je Kežman.

Najpre se na ovu planinu sklonio da bi pobegao od beogradske buke, ali se kasnije pojavila ideja o poslu.

"Život me je potom vodio drugim putem, od Londona, Madrida, Pariza do Hongkonga i dalje, ali sam se na kraju vratio korenima koje su mi roditelji usadili kao dete. Pre 15-20 godina došao sam na Kopaonik, volim da dođem i dolazio sam i tokom karijere, kada sam krišom pomalo skijao, naravno da sam se pritom veoma pazio. Bila je to strast koju sam oduvek gajio, a pre sedam-osam godina smo supruga i ja odlučili da se preselimo ovde, napravili smo sebi kuću, provodili ovde sve vreme, pa odlučili da uđemo u ovaj vid posla".

Tokom korone se potpuno vratio prirodi, ta ideja mu je i danas u glavi.

"U vreme korone došli smo na tu ideju, polako smo ušli u gradnju, napravili projekte koje vidiš i poslednje četiri godine bavimo se letnjim i zimskim turizmom. Ljudi dolaze i odlaze presrećni, što je vrlo važno. Ide super, iako smo jako mladi dobro smo to razradili, imamo lepu ekipu, bavimo se gostima, a ja kao gost znam šta bih voleo da vidim od domaćina. Pravim i svoju rakiju, napravio sam hektar i po zemlje odavde, pečem svoju rakiju poslednje četiri godine, pa gosti to probaju. Imamo dole orahe, lavandu, šljive...".

Prema njegovim rečima, u Beograd više ni ne dolazi.

"Imam i restoran koji radi samo zimi, po rezervaciji pravi domaća jela na savremeni način. Malo smo to šire razvili, nismo ovde non-stop, imamo ljude koji nam pomažu. Ovde živimo, ali od maja do oktobra pobegnemo na more, da li je to Crna Gora ili Istra, a onda smo od oktobra do maja ovde, mali ide tu na Kopaonik u vrtić. U Beograd praktično ne ulazim, ako uđem istog dana to i završim i vratim se ovde. Dođem jednom-dva puta u dva tri meseca u Beograd", dodao je on.

Na kraju je zaključio:

"Drugačiji je život, ima više vremena za čitanje, edukaciju, više sebe ne vidim u Beogradu. Sve dalje od grada", nasmejao se Mateja Kežman.

