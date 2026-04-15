Katastrofa! Velika zvezda zbog jezive povrede propušta Mundijal! I ne samo Svetsko prvenstvo!

Iznet je sa terena na nosilima.

Agoniji Liverpula nema kraja! Klub sa Enfilda je bez dileme najveće razočaranje sezone, a da od goreg ima gore, uverili su se dan posle ispadanja iz Lige šampiona.

Pari sen Žermen je duplim trijumfom obezbedio polufinale u eliti, dok je za ekipu Arnea Slota nekoliko sati nakon eliminacije stigla nova jeziva informacija!

Naime, jedan od najboljih fudbalera Ugo Ekitike pokidao je Ahilovu tetivu i dugo će biti van terena, prognoze su i do devet meseci!

Francuski reprezentativac je iznet sa terena na nosilima, pošto je pao bez kontakta, držeći se za desni zglob i trpeći baš jake bolove.

Posle detaljnih analiza utvrđeno je da je u pitanju ono najgore, odnosno da je pukla Ahilova tetiva na desnoj nozi. To je ujedno jedna od najtežih povreda kod sportista.

"Redsi" imaju ogromnih problema, jer su završili evropsku priču za ovu sezonu, dok se u Premijer ligi bore svim silama da sačuvaju mesto koje im garantuje da će i naredne godine igrati u ovom takmičenju.

