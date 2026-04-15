Kakav šok! Crvena zvezda zbog dugova hitno izbačena iz lige
CRVENO-beli su upali u ogromne finansijske probleme.
Ekipa Crvene zvezde više nije deo EBL lige, jednog od najprepoznatljivijih takmičenja u eSportu!
Razlog za to su finansijski problemi crveno-belih, ali i neisplaćene obaveze prema bivšim igračima, zbog čega je komunikacija tima sa ligom potpuno obustavljena.
Tim povodom, oglasila se i Fortuna Esports, koja je obrazložila odluku o izbacivanju Crvene zvezde i ubacivanju hrvatskog tima "Croatian Flair" umesto srpskog predstavnika.
- Nažalost, opraštamo se od Crvene zvezde. Nakon finansijskih problema i neispunjenih obaveza prema igračima iz rostera za 2025. godinu, komunikacija tima sa ligom je potpuno prestala. Iako uvek nastojimo da zadržimo timove u ligi i pomognemo im da pronađu prihvatljivo rešenje u situacijama sa neisplaćenim zaradama, u ovom slučaju to jednostavno nije bilo moguće. Tim takođe nije ispoštovao rok za zaključavanje rostera i nije pokazao nikakav napredak u izmirivanju prethodnih dugovanja.
- Svako buduće učešće Crvene zvezde u EBL-u zavisiće od izmirenja prethodno dospelih obaveza. Mesto Zvezde preuzeće "Croatian Flair" roster, kao drugoplasirani tim iz zimskog plej-ofa koji trenutno ne učestvuje u EBL-u. Radi transparentnosti, mesto je prvobitno ponuđeno timu "Lenovo Legion Honvéd" , kao nacionalnom timu sa najviše " Champions" poena, ali je tim odbio poziv - stoji u saopštenju.
