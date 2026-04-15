"MI PREČI, VEĆI I LEPŠI CILJ OD ČUVANJA SRBIJE NEMAMO" Vučić: Svakom je Bog dao onoliko tereta koliko može da ponese (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a sastanku je prisustvovao i vrh Rešublike Srpske. Nakon sastanka u kasarni "Banjica 2", predsednik Vučić obratio se javnosti.

Obraćanje Vučića

- Uz zahvalnost rukovodstvu RS, mogli su da sagledaju stanje naše vojne moći, kapacitete. Danas sam predložio kao vrhovni komandant, izradu i usvajanje straregije robotizacije. Stanje beznednosti je nešto složenije, naše opredeljenje je da čuvamo mir i stabilnost. U narednim danima potpisaćemo važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja. Napravili smo velike narudžbine za našu Vojsku. Verujem da ćemo u narednom periodu sve ono o čemu smo govorili podići na više nivo. količine naoružanja i opreme se uvećavaju. Po svim pitanjima nastavićemo dalje da se razvijamo. Očekujem eskploziju povećanja proizvodnje dronova u našoj zemlji.

"U narednih 10 dana pozvaću Sinišu Karana u zvaničnu posetu Srbiji"

- Želim da vas obavestim da ću u zvaničnu posetu u narednih 10 dana pozvati Sinišu Karana, predsednika RS, da ćemo napraviti mnogo svečanosti i da ćemo ukazati najveće moguće poštovanje našim sestrama i našoj braći - kazao je predsednik.

O pozivu Gocija na debatu na N1

O pozivu na televizijsku debatu sa generalnim sekretarom Evropske demokratske partije (EDP) Sandrom Gocijem na N1, predsednik kaže da će sa oduševljenjem prihvatiti.

- Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu naš na televiziji N1. Ja prihvatam, verujem da će nam uputiti poziv. Spreman sam da dođem, makar mi bubicu smanjili. Ja ne mislim da je snaga u decibelima, već u argumentima koje iznosite te pozivam gospodina Gocija u debatu baš na njegovu omiljenu televiziju, jer ja ne verujem da su oni ljudi sa N1 lažovi. Ja verujem da su oni stvarno profesionalni i objektivni i da će me pozvati. Ja prihvatam, samo neka izađe sa datumom. Evo prihvatam, pošto je izrazio želju da me rasturi, uništi, taman kao što će da me rasturi i uništi i na sledećim, kao i na svim prethodnim izborima - kaže predsednik.

- O tome ko će biti na vlasti u Srbiji odlučuju građani Srbije. Narod odlično ume da izabere. Ja volim ljude koji sa lakoćom ulaze u izborne procese. Za to ima vremena, u ovom trenutku ima mnogo drugih važniji stvari - navodi Vučić.

O izjavi Sergeja Lavrova

O izjavi ministra spoljnih poslova Rusija Sergeja Lavrova, Vučić kaže:

- Ono što je rekao Sergej Lavrov - da se Srbija nalazi na evropskom putu, navodio sam mnoge razloge zbog kojih to činimo. Neke od njih je pominjao i Lavrov, ali sam rekao da ćemo se truditi da to nikada ne bude na uštrb ruskih interesa, pre svega srpskih interesa. Gledaćemo da se tako ponašamo, iako prostor za nas je veoma sužen i jasno mi je mesto gde je takva izjava veoma obimna i dugačka o Srbiji data, jasno mi je da je to bila važna tema i na sastanku kineskog i ruskog ministra spoljnih poslova. Jasno mi je da će biti brojna očekivanja od Srbije sa različitih strana u narednom periodu, ali svakom je Bog dao onoliko tereta koliko može da ponese. Nije lako vreme pred nama, ništa od onoga što je rekao Lavrov nije netačno. Mi smo se trudili da na svaki način sačuvamo svoju poziciju, srpsku poziciju, dok su se mnogi drugi trudili da takva pozicija postane nemoguća, na žalost i u našoj zemlji. Do sada smo izdržali, koliko ćemo još moći, videćemo, ali mislim da je to bila ispravna politika, izabran sam od strane naroda kao neko ko treba da štiti njegovu slobodu, nezavisnost, suverenitet. Daću sve od sebe da takvu politiku vodimo i u narednom periodu, ja nisam preveliki optimista što se stanja u svetu tiče, ali verujem da ćemo imati nekih važnih koraka u narednom periodu, i po pitanju zakona koje donosimo i koji su usklađeni sa EU, ali i po pitanju neke ozbiljnije saradnje sa EU. Verujem daljem unapređenju saradnje sa Kinom i očuvanju i unapređenju saradnje sa Ruskom Federacijom. Koliko će to sve moći da opstane, da vam garantujem ne mogu. Da će biti lako, neće, ali nije ni do sada bilo sasvim jednostavno. Naše je da se borimo za svoju zemlju. Mi preči, veći, lepši i jedini sveti cilj od čuvanja Srbije - nemamo - rekao je Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik čestitao je na postignutim uspesima u modernizaciji i spremnosti Vojske Srbije.

- Mi iz Republike Srpske, naravno, zajedno sa Srbijom smo promovisali politiku vojne neutralnosti, i u suštini sve što se čini, čini se na planu toga da se odbrane i teritorija i narod - kaže Dodik.

Dodao je da je predsednik Srbije posvećen opremanju i podizanju standarda i moralne i gotovinske spremnosti Vojske da brani teritoriju Srbije.

- Danas je to važno u vremenu kada je globalni svet u ratovima, kada je veoma nezahvalno planirati ili procenjivati opasnosti, ali ono što je važno reći je da je posvećenost izgradnji Vojske Srbije ovde zaista impresivna i želim da još jednom zahvalim se svim odgovornim ljudima u lancu komandovanja, od predsednika Srbije, ministara, Vlade, načelnika generalštaba, generalima i oficirima. Nama koji dolazimo iz Republike Srpske ovo je bila prilika da zaista upoznamo se sa tom odlučnošću, sa onim što se čini da Vojska Srbije zaista bude najvažniji i najstabilniji deo naroda - navodi Dodik.

On je dodao da je rukovodstvo Republike Srpske veoma zabrinuto činjenicom da su Hrvatska, Albanija i Priština napravili određeni savez.

- Mi cenimo da je to savez protiv srpskog naroda u celini, da je to savez, da je Republika Srpska suštinski ugrožena takvim savezom, imajući u vidu da procenjujemo da je hrvatska komponenta u BiH sigurno usmerena ka takvim orijentacijama, a naravno može se garantovati i da je to i bošnjačka komponenta. Tako da taj savez apsolutno mora da bude pod pažnjom svih nas u Republici Srpskoj, naravno i ovde u Srbiji. Taj savez je remetilački, šalje određene poruke. Mislimo da ima zaista zabrinjavajućih elemenata. Nijedan takav savez se ne formira bez jakog cilja. Vojska Srbije je snaga sa respektom - kazao je Dodik.

Sastanak u kasarni "Banjica 2"

Sastanak je održan u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Sastanku prisustvuju ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, kao i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Na sastanku rukovodstvo Republike Srpske

Sastanku prisustvuje i rukovodstvo Republike Srpske - srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

