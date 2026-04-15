Voditelj rastavio Mađara na delove: Mislio da će da vodi ustaljeni monolog, pa ga novinar "potopio"
LIDER stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar učestvovao je u direktnom programu Košut radija, gde je došlo do više prekida i verbalnih sukoba između njega i voditelja emisije.
Na početku razgovora Mađar je kazao da, nakon formiranja vlade, planira da obustavi emitovanje, kako ih je nazvao, "propagandnih medija", kao i donošenje novog zakona o medijima i formiranje novog regulatornog tela, preneo je portal "VG".
Tokom emisije voditelj i Mađar su više puta prekidali jedan drugog, pri čemu je voditelj insistirao da postavlja pitanja i tvrdio da su Mađaru ranije bili upućivani pozivi za gostovanje, dok je Mađar naveo da nije imao priliku da se pojavi u javnim medijima u poslednjih godinu i po dana.
U nastavku je Mađar govorio o planovima svoje stranke, uključujući mere protiv korupcije, osnivanje Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, kao i pokretanje istraga o imovini poslanika i njihovih porodica unazad 20 godina.
Takođe je najavio ekonomske mere, uključujući pokretanje privrede, razvoj bolnica, nastavak i proširenja subvencija za režijske troškove, kao i smanjenje PDV-a na ogrevno drvo.
Govoreći o energetici, Mađar je rekao da je navodno cilj obezbeđivanje najniže moguće cene, sigurnosti i održivosti snabdevanja, uz zaštitu sistema čak i u slučaju međunarodnih sukoba.
Na pitanje o spoljnopolitičkim kontaktima naveo je da nije razgovarao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, uz obrazloženje da još nije na funkciji premijera. Tokom emisije voditelj je u više navrata pozivao Mađara da se obrati slušaocima i precizira političke planove, dok je Mađar tvrdio da ga voditelj prekida i da mu ne omogućava da iznese stavove u potpunosti.
(Tanjug)
Preporučujemo
Mađar razgovarao sa Fon der Lajen: Postignuta je saglasnost, a ovo je bila tema razgovora
KOMENTAR: Edi Orao i srpska opozicija
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
Komentari (0)