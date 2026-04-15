Društvo

Tri medalje za tri dame: Novi uspeh naših đaka na Evropskoj matematičkoj olimpoijada za devojke

Branka Borisavljević

15. 04. 2026. u 14:41

NA Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, koja je održana u Bordou od 9. do 15. aprila, naše učenice su osvojile tri medalje - zlato, srebro i bronzu, dok je u ukupnom plasmanu Srbija zauzela 6. mesto od 41 evropske ekipe, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

Три медаље за три даме: Нови успех наших ђака на Европској математичкој олимпоијада за девојке

Foto: Društvo matematičara Srbije

Najsjajnije odličje ponela je Vanja Jelovac, učenica Matematičke gimnazije u Beogradu,  Nina Šušić, takođe iz Matematičke gimnazije osvojila je srebrnu medalju. Bronza je pripala Irini Stanišić, iz Prve kragujevačke gimnazije, osvojila je bronzanu medalju. Srbiju je predstavljala i Mina Pavlović, učenica Prve kragujevačke gimnazije.

Foto: Фото: Друштво математичара Србије

POGLEDAJ GALERIJU

Četvoročlana ekipa Srbije odabrana je na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije i Ministarstva prosvete.

Ekipu Srbije vodili su prof. dr Miloš Stojaković (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) i Danica Zečević (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Društvo

0 0

Genijalci idu u NJu Delhi da osvoje medalje: Gimnazijalci iz Beograda i Kikinde učestvuju na svetskoj smotri istraživačkih radova

NAJTALENTOVANIJI srednjoškolci iz više od 50 zemalja sa svih kontinenata okupiće se, od 19. do 23. aprila u Nju Delhiju, gde će predstaviti svoja istraživanja, ideje i snove. Rame uz rame sa vršnjacima iz naučno najrazvijenijih država, staće i četvoro iz Srbije - mladi, posvećeni i radoznali, kakvi se retko sreću, ali pomeraju granice mogućeg.

15. 04. 2026. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Pretpremijera i premijera 20. i 21. aprila u Fondaciji Mozzart