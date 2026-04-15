Tri medalje za tri dame: Novi uspeh naših đaka na Evropskoj matematičkoj olimpoijada za devojke
NA Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke, koja je održana u Bordou od 9. do 15. aprila, naše učenice su osvojile tri medalje - zlato, srebro i bronzu, dok je u ukupnom plasmanu Srbija zauzela 6. mesto od 41 evropske ekipe, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.
Najsjajnije odličje ponela je Vanja Jelovac, učenica Matematičke gimnazije u Beogradu, Nina Šušić, takođe iz Matematičke gimnazije osvojila je srebrnu medalju. Bronza je pripala Irini Stanišić, iz Prve kragujevačke gimnazije, osvojila je bronzanu medalju. Srbiju je predstavljala i Mina Pavlović, učenica Prve kragujevačke gimnazije.
Četvoročlana ekipa Srbije odabrana je na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije i Ministarstva prosvete.
Ekipu Srbije vodili su prof. dr Miloš Stojaković (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) i Danica Zečević (Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu).
Preporučujemo
Komentari (0)