Tajna izašla na videlo! Otkrivena teška bolest s kojom se suočavao Nadal! Bio je gotovo nepokretan!

Bivši španski teniser priseti se teškog perioda.

Prošlo je više od dve decenije, otkako se nekadašnji prvi reket sveta Rafael Nadal borio sa teškom bolešću.

Španac se, sada već daleke 2005. godine, borio sa velikim bolovima u levom stopalu. U tom periodu morao je "kralj šljake" da ode na opsežnu dijagnostiku, kada je saznao da boluje od tajantstvene "Miler-Vajsove bolesti"!

Reč je o degenerativnom oboljenju koje napada kosti stopala, a poznata je i kao skafoidni osteohondritis. Ovo je retka bolest displazija skafoidne kosti, odnosno deformacije jedne od kostiju koja se nalazi u srednjem delu stopala, koja je od suštinskog značaja za pokretljivost.

''Teško je zaključiti da se radi o ovoj bolesti dok je u ranoj fazi. Doktori postanu sigurni tek kada ona napreduje. Bol se pojavljuje u središnjem i zadnjem delu stopala, ti delovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava'', otkrili su lekari za španske medije.

Misteriozna bolest koja je dugo prisutna, ali se kasno ''otkriva'' na primeru iz Španije uglavnom pogađa domaćice i fizičke radnike iz ruralnih sredina, mada je primetno i da se veliki broj obolelih u ranoj fazi života bavio nekim sportom.

Ukoliko se bolest ne shvati ozbiljno, pogoršanjem situacije može doći i do preloma kosti stopala, što zahteva dugotrajan oporavak.

Iako se pričalo godinama o načinu na koji Nadal igra, ali je i pored svih problema uspeo da ostvari blistavu karijeru i postane apsolutni rekorder na Rolan Garosu.

