VUČIĆ O FABRICI DRONOVA: Izrael i Srbija će ih zajedno praviti, imaćemo najbolje dronove u ovom delu sveta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Izrael i Srbija zajednički praviti dronove i da će naša zemlja imati najbolje dronove u ovom delu sveta.
Na pitanje novinara da prokomentariše pojedine tvrdnje da će Izrael sam graditi fabriku dronova u Srbiji, a zatim i dronove, Vučić je upitao da li je to pohvala ili ga time kritikuju.
- Ja mislim da me hvale. Ne umemo mi da napravimo dronove kakve ume Izrael da napravi. Ja se time dičim, zajednički ćemo to da radimo, biće pola-pola, 50-50. To pokazuje da ćemo da imamo najbolje dronove u ovom delu sveta - rekao je Vučić.
Dodao je da mu je najsmešnije kada BIRN, CINS i ostali tvrde da je otišao avion sa oružjem ili municijom za Izrael ili negde drugde.
- Ja kažem: "Samo jedan?" Nadam se da će biti tri, pa sutradan tri i svakog dana tako, jer to govori o našim uspesima i to govori o tome koliko smo pametni da osiguramo odbrambeni i bezbednosni sistem naše zemlje i nastavićemo to da radimo. Tako da sve to što me kritikuju, sve je tačno, sve su u pravu, pošto radimo sve mnogo više nego što oni misle i nastavićemo - rekao je predsednik Vučić.
