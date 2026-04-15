Nezapamćen "puč" u Partizanu! Predrag Mijatović povukao radikalan potez, Humska na nogama

SAGA oko Partizana se nastavlja!

Nije tajna da se uprava crno-belih u poslednja tri meseca podelila na dve struje, jednu koju sam predvodi potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović i drugu, koju čine preostali članovi najužeg rukovodstva – predsednik Rasium Ljajić, generalni direktor Danko Lazović , potpredsednica za poslovnu politiku Milka Forca, te Vojin Lazarević.

Nije tajna ni da se dve strane uveliko pozicioniraju za eventualni konačni obračun, koji bi mogao da se dogodi ukoliko dođe do Izborne skupštine tokom leta, a juče je tim povodom u Ljubljani održan sastanak Predraga Mijatovića i prvog čoveka UEFA Aleksandera Čeferina, saznaje Telegraf!

Mijatović se sastao sa Čeferinom na ručku u prestonici Slovenije, u nadi da će dobiti podršku prvog čoveka evropske kuće fudbala u nameri da posle aktuelne sezone preuzme klub sa potpuno drugim saradnicima. Odnosno, da se reši, ako to ikako bude moguće, aktuelnih sa kojima je pre skoro dve godine zajedničkim snagama kročio u Humsku.

Svedoci kažu da potpredsednik za sportska pitanja crno-belih pred Čeferinom nije štedeo dojučerašnje bliske kolege, navodeći da više nije u stanju da radi sa njima, te da u klubu ništa nije kako bi želeo. Između ostalog, da političar (misleći na Ljajića) ne može da bude predsednik, da ostali nisu sposobni da rukovode klubom, pronađu novac (Lazović, Forcan, Lazarević), "perući ruke" od ljudi sa kojima je do novembra meseca i raskola u vezi sa sportskim sektorom, odnosno smenom i izborom (novih) trenera, sasvim korektno sarađivao, kao i oni sa njim, piše "Telegraf"!

Burni dani u Humskoj se nastavljaju.