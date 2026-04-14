Recept za sočne ćufte: Tajni sastojak za najmekše meso

IAKO su nas bake učile da je stari hleb natopljen mlekom jedini spas, savremena kulinarska praksa i iskustvo vrhunskih šefova govore potpuno suprotno.

Ako tražite pravi recept za sočne ćufte koji će oduševiti vaše ukućane, vreme je da izbacite jaja koja bespotrebno stežu i isušuju meso.

Tajna se krije u grčkom jogurtu, sastojku koji menja strukturu mlevenog mesa i čini ga neverovatno vazdušastim i mekanim.

Zašto jaja i hleb zapravo kvare teksturu?

Većina domaćica u Srbiji automatski dodaje jedno ili dva jaja u smesu kako bi se meso lakše povezalo tokom prženja.

Međutim, proteini iz jaja se na visokoj temperaturi naglo zgrušavaju, što vaše ćufte čini gumenim, zbijenim i često teškim za varenje.

S druge strane, hleb može postati previše gnjecav ili potpuno „ukrasti“ prirodne sokove iz samog mesa, ostavljajući ga suvim i bezukusnim.

Profesionalci teže tome da meso ostane „porozno“ i lagano, a da se ipak ne raspadne u tiganju ili omiljenom paradajz sosu.

Grčki jogurt: Prirodni omekšivač mesa

Možda zvuči neobično, ali dve kašike grčkog jogurta na pola kilograma mesa su ključni element za vrhunski recept za sočne ćufte.

Mlečne kiseline iz jogurta deluju tako što nežno razlažu mišićna vlakna, čineći čak i posnije komade junetine neverovatno mekim.

Ovaj sastojak ne menja osnovni ukus mesa, ali mu daje kremastu teksturu koja se bukvalno topi pod nepcima čim zagrizete.

Osim toga, jogurt sprečava da meso postane tvrdo sutradan, pa će vaš ručak biti jednako ukusan i kada ga samo na brzinu podgrejete.

