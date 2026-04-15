Pred početak plej-ofa: Zvezda objavila sve do detalja!

Crveno-beli jasno rekli šta imaju.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je u toku onlajn prodaja ulaznica za duel prvog kola plej-ofa, osnosno 31. kola Superlige Srbije protiv novosadske Vojvodine.

Utakmica između branioca titule i Novosađana biće odigrana u subotu, 18. aprila od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".

"Karte za meč sa timom iz Novog Sada su puštene u onlajn prodaju, dok će na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 10 sati pa sve do početka duela", saopšteno je iz sa Marakane.

FOTO: FK Crvena zvezda

Cena ulaznice za severnu tribinu košta 400 dinara, a za istočnu 500. Za zapadnu tribinu iznosi 700 dinara, a za tribinu "Sinišu Mihajlović" - 1.400

