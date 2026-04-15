SOČAN KOKOS KOLAČ SA PRELIVOM OD KONDENZOVANOG MLEKA: Mekan, mirisan i neodoljivo kremast

U nastavku je jednostavan recept koji će vam uvek uspeti – bez komplikacija, a sa rezultatom kao iz poslastičarnice. Nežna i sočna tekstura u kombinaciji sa slatkim prelivom od kondenzovanog mleka i kokosom daje savršen balans ukusa.

Sastojci



1 šolja glatkog brašna

1 kašičica praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

½ kašičice soli

½ šolje šećera

2 jaja

½ šolje ulja

1 šolja kokosovog mleka

1 kašičica vanile

Za fil (sredina):

500 ml mleka

2 kašike šećera

1 puding od vanile

100 gr putera ili margarina

Za preliv:

1 konzerva kondenzovanog mleka

½ šolje rendanog kokosa

Priprema





U jednoj činiji pomešajre suve sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu, so i šećer. U drugoj činiji umutite jaja, dodaj ulje, kokosovo mleko i vanilu. Sjedinite sve i lagano i sipajte u podmazan pleh. Pecite na 180°C oko 30–35 minuta. Ostavite da se ohladi.

Fil

Skuvajte puding u mleku sa šećerom (po uputstvu). Dok je još topao, dodajte puter i mešajte da se otopi. Ostavite da se malo prohladi (da bude gust, ali maziv).

Ohlađen biskvit presecite na pola. Na donju koru namažite fil. Poklopite drugom korom. Gornju koru izbodite viljuškom. Prelijte kondenzovanim mlekom. Pospite rendanim kokosom. Ostavite kolač najmanje 2–3 sata (ili preko noći), da upije preliv i postane još sočniji.

Prijatno!