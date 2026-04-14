CIFRA OD KOJE SE VRTI U GLAVI: Iran saopštio kolika je šteta od američko-izraelske agresije
PRELIMINARNA procena štete prouzrokovana američko-izraelskim napadima na Iran dostigla je 270 milijardi dolara, a ta cifra može da se promeni, izjavila je danas portparolka vlade u teheranu Fatemeh Mohadžerani.
Ona je za RIA novosti navela da procena još uvek nije konačna i da se šteta obično procenjuje kroz više slojeva- kao i da diplomatski kanali prate pitanje ratne reparacije. Jedno od pitanja koje razmatra naš pregovarački tim, a koje se razmatra i na pregovorima u Islamabadu, jeste pitanje ratne reparacije- rekla je Mohadžerani.
Predsednik Iranskog društva Crvenog polumeseca (IRCS), Pir-Hosein Kulivand rekao je u petak da je više od 125.000 civilnih objekata uništeno ili teško oštećeno kao rezultat agresije, od kojih su 100.000 stambeni objekti, a 23.500 komercijalni centri, prenosi iranski Press TV.
Rat u Iranu počeo je 28. februara vazdušnim napadima u kojima su ubijeni iranski zvaničnici i komandanti.
Iranski odgovor u okviru operacije "Pravo obećanje 4" uključivao je svakodnevne raketne i dronske operacije usmerene na izraelske teritorije i američke vojne baze širom regiona.
Takođe je Iran zabranio prolaz Ormuskom moreuzu za tankere sa naftom i gasom koji su povezani sa SAD i Izraelom, kako bi održao svoju bezbednost.
SAD su zvanično prihvatile iranski predlog od 10 tačaka 8. aprila kao osnovu za trajni prekid vatre, a 12. aprila iranska i američka delegacija nisu uspele da postignu dogovor nakon više od 20 sati pregovora u pakistanskoj prestonici Islamabadu.
Privremeni prekid vatre i dalje je na snazi.
(Tanjug)
