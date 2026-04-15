Bez jaja i mleka: Kesten rolat, dobitna kombinacija ruma i kestena

DOBITNA kombinacija ruma i kestena u mekanom rolatu.

Depositphotos laperla_foto

Potrebno je:

- 250 g keksa



Priprema:

- 100 g čokolade- oko 100–150 ml vode, čaja ili soka- 250 g kesten pirea- 50 g šećera u prahu- ekstrakt ruma- kakao prah, za posipanje

Najpre napravite srednji deo rolata:dodajte šećer kesten pireu, sipajte malo ruma i sve zajedno izgnječite višljuškom. Ukoliko vam se čini da je previše mekano ili lepljivo dodajte malo keksa. Na streč foliju stavite kesten nadev po dužini, pa uvijte u foliju tako da dobijete oblik tanje a duže kobasice. Stavite u zamrzivač dok ne napravite drugi deo, odnosno „omot“.

Pomešajte keks, šećer u prahu i, prethodno otopljenu, čokoladu sipajući pomalo soka, vode ili čaja dok ne dobijete smesu koja može da se umesi, ne raspada se, a nije previše mekana poput fila. Zatim „omot“ razvucite u pravougaoni oblik iste dužine kao što je srednji deo rolata. Onda na deo sa keksom stavite „kesten kobasicu“ i uvijte sve zajedno, pa ostavite da se hladi u frižideru, bar dva sata.

Pospite kako prahom pre služenja.