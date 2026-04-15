Velika noćna pljačka u Vranju: Iz marketa nestao pazar u iznosu 1. 400 000 dinara

Jedan od lanca marketa u Vranju, u ulici Proletersih brigada, našao se na meti pljačkaša koji su u noći između utorka i srede obili prostorije i ukrali novac od dnevnog pazara.

Kako je za Novosti potvrdio PR Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodrag Stojanović, noćas je od strane NN počinioca obijena prostorija u ulici Proleterskih brigada u Vranju, odakle je oduzet novac od pazara u vrednosti od 1.400 000 dinara.

Tužilaštvo je naložilo krimo – tehničku obradu lica mesta pregledavanje video nadzora, kao i nastavak rada na slučaju, kako bi se što pre otkrili počinioci.