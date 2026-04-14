PILEĆA KRILCA U MEDENOJ GLAZURI SA PIRINČEM: Recept koji spaja slatko i slano u savršenu harmoniju ukusa
Sočna pileća krilca u medenoj glazuri, uz mirisni pirinač sa povrćem, idealan su izbor za brz, a izuzetno ukusan ručak ili večeru. Jednostavna priprema i sastojci koje već imate u kuhinji čine ovo jelo pravim malim gastronomskim užitkom.
Sastojci
- 8 pilećih krilaca
- 2 kašike meda
- 2 kašike soja sosa
- 1 kašika kečapa
- 1 kašika maslinovog ulja
- 2 čena belog luka (usitnjena)
- ½ kašičice soli
- ½ kašičice bibera
Za pirinač sa povrćem:
- 1 šolja kuvanog pirinča
- ¼ šolje kukuruza
- ¼ šolje šargarepe (iseckane na kockice)
- 1 kašika putera
- ½ kašičice soli
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C.
U činiji pomešajte med, soja sos, kečap, maslinovo ulje, beli luk, so i biber. U dobijenu marinadu dodajte pileća krilca i dobro ih izmešajte kako bi se ravnomerno obložila.
Poređajte krilca na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 30–35 minuta, uz okretanje na polovini pečenja, dok ne dobiju zlatnu boju i lepljivu glazuru.
U tiganju otopite puter, dodajte šargarepu i kukuruz, pa dinstajte 2–3 minuta. Zatim dodajte kuvani pirinač i so, pa sve dobro izmešajte i zagrejte.
Servirajte topla medena krilca uz aromatičan pirinač sa povrćem.
Uživajte!
