PILEĆA KRILCA U MEDENOJ GLAZURI SA PIRINČEM: Recept koji spaja slatko i slano u savršenu harmoniju ukusa

Sočna pileća krilca u medenoj glazuri, uz mirisni pirinač sa povrćem, idealan su izbor za brz, a izuzetno ukusan ručak ili večeru. Jednostavna priprema i sastojci koje već imate u kuhinji čine ovo jelo pravim malim gastronomskim užitkom.

Sastojci

8 pilećih krilaca

2 kašike meda

2 kašike soja sosa

1 kašika kečapa

1 kašika maslinovog ulja

2 čena belog luka (usitnjena)

½ kašičice soli

½ kašičice bibera

Za pirinač sa povrćem:

1 šolja kuvanog pirinča

¼ šolje kukuruza

¼ šolje šargarepe (iseckane na kockice)

1 kašika putera

½ kašičice soli

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C.

U činiji pomešajte med, soja sos, kečap, maslinovo ulje, beli luk, so i biber. U dobijenu marinadu dodajte pileća krilca i dobro ih izmešajte kako bi se ravnomerno obložila.

Poređajte krilca na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 30–35 minuta, uz okretanje na polovini pečenja, dok ne dobiju zlatnu boju i lepljivu glazuru.

U tiganju otopite puter, dodajte šargarepu i kukuruz, pa dinstajte 2–3 minuta. Zatim dodajte kuvani pirinač i so, pa sve dobro izmešajte i zagrejte.

Servirajte topla medena krilca uz aromatičan pirinač sa povrćem.

Uživajte!