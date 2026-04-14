Ručak dana

PILEĆA KRILCA U MEDENOJ GLAZURI SA PIRINČEM: Recept koji spaja slatko i slano u savršenu harmoniju ukusa

Milena Tomasevic

14. 04. 2026. u 09:00

Sočna pileća krilca u medenoj glazuri, uz mirisni pirinač sa povrćem, idealan su izbor za brz, a izuzetno ukusan ručak ili večeru. Jednostavna priprema i sastojci koje već imate u kuhinji čine ovo jelo pravim malim gastronomskim užitkom.

ПИЛЕЋА КРИЛЦА У МЕДЕНОЈ ГЛАЗУРИ СА ПИРИНЧЕМ: Рецепт који спаја слатко и слано у савршену хармонију укуса

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 8 pilećih krilaca
  • 2 kašike meda
  • 2 kašike soja sosa
  • 1 kašika kečapa
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 2 čena belog luka (usitnjena)
  • ½ kašičice soli
  • ½ kašičice bibera

Za pirinač sa povrćem:

  • 1 šolja kuvanog pirinča
  • ¼ šolje kukuruza
  • ¼ šolje šargarepe (iseckane na kockice)
  • 1 kašika putera
  • ½ kašičice soli

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C.

U činiji pomešajte med, soja sos, kečap, maslinovo ulje, beli luk, so i biber. U dobijenu marinadu dodajte pileća krilca i dobro ih izmešajte kako bi se ravnomerno obložila.

Poređajte krilca na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 30–35 minuta, uz okretanje na polovini pečenja, dok ne dobiju zlatnu boju i lepljivu glazuru.

U tiganju otopite puter, dodajte šargarepu i kukuruz, pa dinstajte 2–3 minuta. Zatim dodajte kuvani pirinač i so, pa sve dobro izmešajte i zagrejte.

Servirajte topla medena krilca uz aromatičan pirinač sa povrćem.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost