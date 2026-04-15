Sunovrat! Objavljen spisak za Rolan Garos, Srbija ovo nije doživela decenijama
TENIS polako pada na niske grane, kada je u pitanj u naša država.
Naime, Rolan Garos je objavio spisak učesnika za drugi Grend slem sezone, a na njemu samo tri imena iz Srbije. Trend smanjenja broja tenisera i teniserki iz naše zemlje na najvećim takmičenjima nikako da se okrene.
Vremena kada ih je bilo osmoro pa i devetoro, odavno su prohujala. U singlu kod muškaraca su tu Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.
Kao i uvek, postojaće šansa da se još neko priključi iz kvalifikacija, ali još se ne zna ko će u njima učestvovati. U muškoj konkurenciji bi to mogao da bude Dušan Lajović, a možda i Laslo Đere, ako se oporavi od povrede zbog koje ne igra već dva meseca.
Situacija kod teniserki je još teža. Nekada smo imali dva broja 1 u istoj sezoni, a sada niko nije ni u prvih 100.
Olga Danilović ne igra već puna dva meseca, ispala je iz najboljih 100 na svetu. Ako bude spremna, čekaju je kvalifikacije. U predigri za glavni turnir mogle bi da se pojave i Lola Radivojević i Teodora Kostović, a možda i Mia Ristić.
Jedina učesnica u ženskoj konkurenciji biće Aleksandra Krunić, ali u dublu. Osma je na svetu, sjajno je uigrana sa Anom Danilinom iz Kazahstana i biće među favoritima. Njih dve su prošle godine igrale finale u Parizu, a ove na Australijan openu. Nedavno su osvojile Indijan Vels.
Preporučujemo
Komentari (0)