Poljoprivreda

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji

Gorana Novaković

15. 04. 2026. u 14:45

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".

Увешћемо краве дојиље: Гламочић посетио међународне пољопривредне сајмове у Чешкој и Италији

FOTO: Z. Knežević

Glamočić se sastao sa češkim kolegom Martinom Šebestjanom. Kako je rekao srpski ministar, cilj naših poljoprivrednih proizvođača je da uvezu najkvalitetnije tovne rase iz Češke, odnosno krave dojilje koje se drže na livadama i pašnjacima.

- Srbija ima oko 600.000 pašnjaka i livada koji nisu iskorišćeni. Time bismo povećali proizvodnju mesa goveda. To meso ima budućnost narednih 50 godina, jer Evropa ne može da podmiri svoje potrebe - objasnio je ministar.

Glamočić je istakao da će država za svako kupljeno priplodno grlo dati podsticajna sredstva u vrednosti od 50 odsto, a u regionima koji su sa otežanim uslovima gajenja, država će učestvovati sa 65 odsto u kupovini tih grla. On je podsetio da je Češka među 20 najvećih investitora u našoj zemlji.

- Spoljnotrgovinska razmena sa Češkom u 2025. iznosila je više od 2,4 milijarde evra, a učešće poljoprivrede u toj razmeni je nešto više od 100 miliona evra - rekao je Glamočić.

Ministar je dodao da će Češka u maju ove godine biti država partner na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Analiza Novosti: Sve zamke i izazovi prodaje NIS
Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS

NEIZVESNOST u vezi sa rešavanjem ključnog energetskog pitanja naše zemlje - "Naftne industrije Srbije", dodatno je pojačana posle promene vlasti u Mađarskoj. Pobeda Petera Mađara i njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima u nedelju mogla bi da zakomplikuje dosadašnje pregovore o kupoprodaji ruskog udela u NIS između "Mola" i "Gaspromnjefta".

15. 04. 2026. u 15:05

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva
Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

15. 04. 2026. u 15:01

Podaci Agencije za privredne registre: Najviše subvencija poljoprivredi

AGENCIJA za privredne registre objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, koja pokazuje da su u 2025. realizovana podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 301,0 milijardi dinara. Od toga bespovratna čine 284,1 milijardi dinara odnosno 94,4 odsto ukupnih podsticaja. Od tog iznosa je za bespovratne subvencije opredeljeno 141,8 milijardi dinara.

15. 04. 2026. u 14:43

