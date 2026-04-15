Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji
MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".
Glamočić se sastao sa češkim kolegom Martinom Šebestjanom. Kako je rekao srpski ministar, cilj naših poljoprivrednih proizvođača je da uvezu najkvalitetnije tovne rase iz Češke, odnosno krave dojilje koje se drže na livadama i pašnjacima.
- Srbija ima oko 600.000 pašnjaka i livada koji nisu iskorišćeni. Time bismo povećali proizvodnju mesa goveda. To meso ima budućnost narednih 50 godina, jer Evropa ne može da podmiri svoje potrebe - objasnio je ministar.
Glamočić je istakao da će država za svako kupljeno priplodno grlo dati podsticajna sredstva u vrednosti od 50 odsto, a u regionima koji su sa otežanim uslovima gajenja, država će učestvovati sa 65 odsto u kupovini tih grla. On je podsetio da je Češka među 20 najvećih investitora u našoj zemlji.
- Spoljnotrgovinska razmena sa Češkom u 2025. iznosila je više od 2,4 milijarde evra, a učešće poljoprivrede u toj razmeni je nešto više od 100 miliona evra - rekao je Glamočić.
Ministar je dodao da će Češka u maju ove godine biti država partner na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.
