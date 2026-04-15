"Delije" najavile naplatu računa: "Vreme je..."

Navijači Crvene zvezde izdali saopštenje.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Vojvodinu u okviru 1. kola plej-ofa Superlige Srbije, a meč će se odigrati u subotu sa početkom od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Crveno-beli iz Beograda ulaze sa velikom zalihom u doigravanje, upravo će utakmica sa novosadskim timom predstavljati derbi kola, jer je ekipa Siniše Tanjge na poziciji broj dva, 13 bodova daleko od šampiona Srbije.

Povodom utakmice sa Novosađanima, saopštenje su izdale "delije", najvatreniji navijači Crvene zvezde.

"U subotu od 17 časova, na Marakani se igra prvo kolo plej ofa. Derbi između prvoplasirane i drugoplasirane ekipe, koja je uspela dva puta da nas pobedi u toku ovog prvenstva.

Vreme je za vraćanje dugova, i da konačno Zvezda pokaže pravo lice protiv Vojvodine! Da bi zabeležili pobedu, i približili se korak bliže tituli, mnogo je bitno da dobro ispunimo stadion i prvo time stavimo do znanja našem timu koliko nam je ova pobeda bitna! Nema boljeg mesta u subotu da se provedeš od severne tribine!

Zato, subota 17 časova - vidimo se na Severu", piše u saopštenju "delija".

