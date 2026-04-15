Novak Đoković doneo važnu odluku: Posle poraza propustio i Majami i Monte Karlo, a danas rešio - ovo

15. 04. 2026. u 14:40

Najnovije vesti vezane za tenis tiču se Srbina koji je obeležio poslednje dve decenije "belog sporta".

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na predstojećem masters turniru u Madridu, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Đoković je posle poraza u osmini finala Indijan Velsa odlučio da propusti masterse u Majamiju i Monte Karlu pa će se na teren vratiti krajem aprila.


"Priprema, fokus i stil. Novak Đoković se sprema za Madrid open", navodi se u objavi četvrtog mastersa u godini.

Pored Đokovića, na turniru u Madridu igraće Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Srpski teniser je prošle godine poražen u drugom kolu Madrida od Italijana Matea Arnaldija.

Đoković je tri puta u karijeri osvojio turnir u glavnom gradu Španije, a poslednji put 2019. godine.

Masters u Madridu igraće se od 22. aprila do 3. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Išla sam kod psihoterapeuta: Anica Lazić progovorila o nasilju koje je doživela - Lazar mi je bio velika podrška

Išla sam kod psihoterapeuta: Anica Lazić progovorila o nasilju koje je doživela - "Lazar mi je bio velika podrška"