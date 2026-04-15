Novak Đoković doneo važnu odluku: Posle poraza propustio i Majami i Monte Karlo, a danas rešio - ovo

Najnovije vesti vezane za tenis tiču se Srbina koji je obeležio poslednje dve decenije "belog sporta".

FOTO: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila, file

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na predstojećem masters turniru u Madridu, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Đoković je posle poraza u osmini finala Indijan Velsa odlučio da propusti masterse u Majamiju i Monte Karlu pa će se na teren vratiti krajem aprila.



"Priprema, fokus i stil. Novak Đoković se sprema za Madrid open", navodi se u objavi četvrtog mastersa u godini.

Pored Đokovića, na turniru u Madridu igraće Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Srpski teniser je prošle godine poražen u drugom kolu Madrida od Italijana Matea Arnaldija.

Đoković je tri puta u karijeri osvojio turnir u glavnom gradu Španije, a poslednji put 2019. godine.

Masters u Madridu igraće se od 22. aprila do 3. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.

