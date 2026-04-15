Selaković pokazao kriminogenu šemu: Ovo suđenje ući će u anale - prvi put se sudi ministru koji je na funkciji

NIKOLA Selaković, ministar kulture, oglasio se nakon suđenja u Specijalnom sudu.

Nikola Selaković, ministar kulture, otkriva da ovo suđenje ima za cilj da se omogući promena političke vlasti tako što će širiti i sejati atmosferu u kojoj će se pričati o tome kako je vlast korumpirana.

- Ovaj krivičan postupak u svojoj suštini jeste politički motivisan i ne zasniva se ni na kakvom zakonu i od samog početka ilustruje pristrasnost Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK).

On je rekao da je u postupku koji se vodi protiv njega i njegovih saradnika "na delu ogoljena saradnja Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) sa pažljivo odabranim medijskim kućama", tvrdeći da su do podizanja optužnog predloga protiv njega "u opozicionim medijima objavljena 1.583 negativna teksta", dok je TOK "odabranim pripadnicima" parlamentarne i vanparlamentarne opozicije "dostavaljao podatke iz istrage".

Selaković je rekao i da je tužilački saradnik Rade Bajić, koji je saslušavao saradnike u tom postupku, govorio na protestima i učestvovao na demonstracijama. Takođe, Selaković je rekao i da je TOK postupak pokrenuo "na osnovu anonimne prijave" koja je stigla mejlom, tvrdeći da iza te prijave stoje Dubravka Đukanović, nekadašnja direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i njena zamenica Estela Radonjić Živkov.

Selaković je jedan deo svoje odbrane posvetio "liku i delu" Dubravke Đukanović, tvrdeći kako ona zajedno sa suprugom u svojom ćerkom "predstavlja organizovanu kriminalnu grupu", a sada je "ključni svedok" na osnovu kojeg je "zasnovan sramni optužni predlog". Dubravka Đukanović, dodao je, mesecima je učestvovala u pregovorima koje sud elegirali američki investitori i "pristala je na sve ako bi se radilo po njenom modusu operandi".

Selaković je rekao i da je "25. marta prošle godine od 14:30 do 15:50 sati u njegovom kabinetu bilo lično tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, dok je u isto vreme u drugom krilu zgrada policija izvršavala pretres".

On tvrdi i da u telefonu ima prepisku s Nenadićem koji se tiče trenutnog postupka i iz koje je implicitno shvatio da "jedan deo policijskog vrha radi po nalogu Nenadića", zato što tužilac "poseduje materijal i građu protiv njih lično".

Selaković je rekao da je sud "poslednja brana zakonitosti i ustavnosti" i da "šteta koja je pričinjena njemu i njegovim kolegama ne može biti otklonjena ni eventualnom oslobađajućom presudom".

- Ovo suđenje ući će u anale jer se prvi put sudi ministru koji je na funkciji. A ja nemam problem sa tim - rekao je Selaković.

Prijavu, kako je rekao, "može da potpiše i Sveti Petar", ali da on zna "ko ju je pisao".

Saslušan 4. decembra

Selaković je 4. decembra prošle godine saslušan u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK), a nakon saslušanja je istakao da je u tom slučaju reč o politički isfabrikovanim pričama u delu državnog sistema, u JTOK-u.

Advokat Selakovića, Vladimir Đukanović, tada je rekao da je od tužilaštva tražio da obustavi postupak, jer je, kako je istakao, donet novi zakon u Skupštini kojim je odluka iz 2005. godine o proglašenju zgrade Generalštaba za kulturno dobro proglašena ništavom.

