JANIK SINER EFEKAT: Italija dobila prvi ATP turnir na travi
Teniski savez Italije saopštio je da će se od 2028. godine u ovoj zemlji igrati ATP turnir iz serije 250.
Tunir je do sada bio u vlasništvu Belgije i tako će biti to do 2027. godine sa poslednjim izdanjem, pre selidbe u Italiju.
"Preuzeli smo ATP turnir 250 u Briselu i pripadaće nam od 2028. godine. Sva dokumenta su potpisana, samo treba da uplatimo iznos u roku od 30 dana", rekao je predsednik TS Italije Anđelo Biragi i naglasio da će ovo biti prvi turnir na travi na teritoriji Italije u istoriji.
Velika je ekspanzija što se tiče tenisa u Italiji zbog rezultata koje pravi Janik Siner u proteklih nekoliko godina, te ova odluka i ne čudi.
Preporučujemo
Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
14. 04. 2026. u 16:58
Sahranjen Duško Vujošević (FOTO/VIDEO)
14. 04. 2026. u 14:59
RUTINSKO ODRAĐIVANjE POSLA: PSŽ dolazi na "Enfild" sa dva gola prednosti i Enrike neće dozvoliti da ih ispusti
PARIŽANI su dominirali pred svojim navijačima protiv Liverpula, slavili su rezultatom 2:0 i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuju večerašnji revanš koji je na programu od 21.00.
14. 04. 2026. u 09:30
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
