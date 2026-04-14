Tenis

JANIK SINER EFEKAT: Italija dobila prvi ATP turnir na travi

Filip Milošević

14. 04. 2026. u 22:40

Teniski savez Italije saopštio je da će se od 2028. godine u ovoj zemlji igrati ATP turnir iz serije 250.

Foto: HUGO PHILPOTT / UPI / Profimedia

Tunir je do sada bio u vlasništvu Belgije i tako će biti to do 2027. godine sa poslednjim izdanjem, pre selidbe u Italiju.

"Preuzeli smo ATP turnir 250 u Briselu i pripadaće nam od 2028. godine. Sva dokumenta su potpisana, samo treba da uplatimo iznos u roku od 30 dana", rekao je predsednik TS Italije Anđelo Biragi i naglasio da će ovo biti prvi turnir na travi na teritoriji Italije u istoriji.

Velika je ekspanzija što se tiče tenisa u Italiji zbog rezultata koje pravi Janik Siner u proteklih nekoliko godina, te ova odluka i ne čudi.

