Ekonomija

Putin izdao naređenje vladi, tiče se ekonomije

Dragana Drlačić

15. 04. 2026. u 14:42

Путин издао наређење влади, тиче се економије

Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je Vladi da pripremi konkretne mere za podsticanje ekonomskog rasta zemlje.

„Verujem da je neophodno stalno usmeravati naš rad na razvoj konkretnih mera za podsticanje rasta i razvoj odgovarajućih rešenja za prevazilaženje opšte očekivanih trendova koji se pojavljuju u poslednje vreme“, rekao je na sastanku o ekonomskim pitanjima.

Nezaposlenost u Rusiji ostaje rekordno niska, trenutno iznosi 2,1 odsto, naglasio je on.

„Stopa nezaposlenosti, uprkos ukupnoj ekonomskoj dinamici, ostaje niska. Trenutno, nezaposlenost iznosi 2,1 odsto“, rekao je šef države.

Pored toga, on je istakao da dvomesečna statistika pokazuje pad ekonomskog zamaha, pri čemu je BDP Rusije opao za 1,8 odsto u periodu januar-februar.

Ruske vlasti moraju da rade na tome da javne finansije ostanu stabilne i da budžet ostane balansiran, uključujući i u uslovima oštrih fluktuacija na stranim tržištima, a vlada je pripremila odgovarajuće mere, poručio je Putin.

Predsednik je naložio predstavljanje predloga za obnavljanje ekonomskog rasta u Ruskoj Federaciji.

Na sastanku učestvuju ruski premijer Mihail Mišustin, prvi potpredsednik vlade Denis Manturov, potpredsednici vlade Tatjana Golikova, Dmitrij Grigorenko, Aleksandar Novak i Marat Husnulin. Takođe učestvuju ministar finansija Anton Siluanov, ministar energetike Sergej Civiljov, Elvira Nabiulina, guverner Centralne banke Rusije, šef Federalne poreske službe Danil Jegorov, šef Federalne carinske službe Valerij Pikaljov, predsednik PSB Petar Fradkov i zamenik šefa kabineta predsednika Maksim Oreškin.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Analiza Novosti: Sve zamke i izazovi prodaje NIS
Ekonomija

0 0

Analiza "Novosti": Sve zamke i izazovi prodaje NIS

NEIZVESNOST u vezi sa rešavanjem ključnog energetskog pitanja naše zemlje - "Naftne industrije Srbije", dodatno je pojačana posle promene vlasti u Mađarskoj. Pobeda Petera Mađara i njegove stranke Tisa na parlamentarnim izborima u nedelju mogla bi da zakomplikuje dosadašnje pregovore o kupoprodaji ruskog udela u NIS između "Mola" i "Gaspromnjefta".

15. 04. 2026. u 15:05

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva
Ekonomija

0 0

Pelet se kupuje na proleće kada je najpovoljniji: Preporučene mere za suzbijanje naglog poskupljenja ekološkog goriva

KAKO hladnoća popušta, pelet je sve povoljniji na stovarištima širom zemlje. Za razliku od zimus, kada se ovaj ekološki ogrev prodavao na džak, a cena za tonu dostizala i do 50.000 dinara, sada se on može pazariti i po 20 odsto nižoj ceni, odnosno do 38.000 dinara po toni. Situacija na tržištu prethodne grejne sezone, svojevrsna je opomena, te su nadležnim ministarstvima predočene određene mere, kako bi se izbegli vrtoglava potražnja i rast vrednosti ovog, sve popularnijeg goriva u domaćinstvima.

15. 04. 2026. u 15:01

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji
Poljoprivreda

0 0

Uvešćemo krave dojilje: Glamočić posetio međunarodne poljoprivredne sajmove u Češkoj i Italiji

MINISTAR poljoprivrede Dragan Glamočić na Uskrs je posetio međunarodne sajmove iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u Češkoj, gde su se predstavili i srpski proizvođači. Kako je najavio, dve zemlje sarađivaće na zajedničkim projektima, među kojima je i formiranje agrocentra, koji će koristiti najnovije tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji i satelitskim snimcima. Odatle je put nastavio u Veronu, na međunarodni sajam vina "Vinitalu".

15. 04. 2026. u 14:45

Politika
Tenis
Fudbal
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!

Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!