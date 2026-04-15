Putin izdao naređenje vladi, tiče se ekonomije

VLADIMIR Putin je naložio kabinetu ministara da pripremi konkretne mere za podsticanje ekonomskog rasta.

Ruski predsednik Vladimir Putin naložio je Vladi da pripremi konkretne mere za podsticanje ekonomskog rasta zemlje.

„Verujem da je neophodno stalno usmeravati naš rad na razvoj konkretnih mera za podsticanje rasta i razvoj odgovarajućih rešenja za prevazilaženje opšte očekivanih trendova koji se pojavljuju u poslednje vreme“, rekao je na sastanku o ekonomskim pitanjima.

Nezaposlenost u Rusiji ostaje rekordno niska, trenutno iznosi 2,1 odsto, naglasio je on.

„Stopa nezaposlenosti, uprkos ukupnoj ekonomskoj dinamici, ostaje niska. Trenutno, nezaposlenost iznosi 2,1 odsto“, rekao je šef države.

Pored toga, on je istakao da dvomesečna statistika pokazuje pad ekonomskog zamaha, pri čemu je BDP Rusije opao za 1,8 odsto u periodu januar-februar.

Ruske vlasti moraju da rade na tome da javne finansije ostanu stabilne i da budžet ostane balansiran, uključujući i u uslovima oštrih fluktuacija na stranim tržištima, a vlada je pripremila odgovarajuće mere, poručio je Putin.

Predsednik je naložio predstavljanje predloga za obnavljanje ekonomskog rasta u Ruskoj Federaciji.

Na sastanku učestvuju ruski premijer Mihail Mišustin, prvi potpredsednik vlade Denis Manturov, potpredsednici vlade Tatjana Golikova, Dmitrij Grigorenko, Aleksandar Novak i Marat Husnulin. Takođe učestvuju ministar finansija Anton Siluanov, ministar energetike Sergej Civiljov, Elvira Nabiulina, guverner Centralne banke Rusije, šef Federalne poreske službe Danil Jegorov, šef Federalne carinske službe Valerij Pikaljov, predsednik PSB Petar Fradkov i zamenik šefa kabineta predsednika Maksim Oreškin.

