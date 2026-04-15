Teško im doći na sednicu, kako bi državu vodili? Čak 15 poslanika opozicije se nije pojavilo u sali Skupštine, očigledno imaju preča posla

PREDSTAVNICI opozicije ponovo briljiraju svojim ponašanjem. Nakon što su zahtevali sednicu Skupštine Srbije, i nakon što je istu zakazala predsednica Skupštine Ana Brnabić, danas u sali muk. Od kvoruma nije bilo ništa, tako da sednica nije ni održana.

Dakle, čak 15 poslanika opozicije nije se pojavilo na današnjoj sednici, na kojoj je trebalo da se raspravlja o nepoverenju Vladi.

Ovim postupkom samo dokazuju da kada treba da se priča i pravi pompa u medijima, tu su prvi, ali kada su dela u pitanju, povuku se iz samo sebi znanih razloga.

Podsećamo, od ukupno 62 poslanika opozicije koji su potpisali zahtev, tek 47 njih je danas smoglo snage da se pojavi u skupštinskoj sali.

Zamislite kako bi neko tako neodgovoran i mogao da vodi ovu zemlju? Ne bi se ni pojavili na svom radnom mestu, a kamo li da se bore za građane i njihove interese.

Po svemu sudeći opozicionari su danas očekivali da im predstavnici SNS obezbede kvorum, a oni da jutro provedu ispijajući kafe, odmarajući ili eventualno da se pojave kada im se "ćefne".

Postavlja se pitanje kakvu to poruku šalje građanima? Sami sebe demantuju u pričama kako bi bili bolji i pošteniji nego sadašnja vlast. Nisu sposobni da dođu na sednicu koju su sami tražili, tako da je svaka dalja analiza suvišna...

Podsećamo, predlog su podneli poslanici Narodnog pokreta Srbije – Novog lica Srbije, Stranke slobode i pravde, Srbija centra, "Mi – snaga naroda – prof. dr Branimir Nestorović", Ekološkog ustanka, Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, POKS-a i samostalni poslanik Miloljub Albijanić.

Opozicioni poslanici su Predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli 13. februara.

Razlog zbog koga traže glasanje o nepoverenju vladi, navodi se u obrazloženju, jeste postojanje osnovane sumnje u, tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj Generalštab, kao i to što predsednik vlade tim povodom nije preduzeo nijednu radnju.

U Ustavu, članu 130, navodi se da glasanje o nepoverenju vladi ili pojedinom članu vlade može zatražiti najmanje 60 narodnih poslanika. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi ili pojedinom članu vlade Narodna skupština razmatra na prvoj narednoj sednici, a najranije pet dana po podnošenju predloga.

Nakon okončanja rasprave pristupa se glasanju o predlogu, a da bi bio usvojen, za njega treba da glasa više od polovine svih narodnih poslanika. Ako Narodna skupština izglasa nepoverenje vladi, predsednik Republike je dužan da pokrene postupak za izbor nove vlade.

Ukoliko Skupština ne izabere novu vladu u roku od 30 dana od izglasavanja nepoverenja, predsednik Republike je dužan da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore. Ako Vladi ili članu Vlade ne bude izglasano nepoverenje, potpisnici predloga ne mogu podneti novi predlog za glasanje o nepoverenju pre isteka roka od 180 dana.

