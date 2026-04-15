Paradoks blokadera: Prvo tražili od opozicije da bojkotuju Skupštinu, a sada ih zbog toga kritikuju (FOTO)
BLOKADERI su se oglasili na društvenim mrežama nakon što je današnja sednica Skupštine Srbije prkeinuta jer nije bilo kvoruma. Po svemu sideći nisu zadovoljni postupcima opozicije. U klinč se uključio i Vladimir Štimac.
Blokaderi su poručili svojim kolegama - Milivojeviću, Jovanoviću, Ćuti - da vrate mandate pošto im se očigledno ne radi u Skupštini.
Na njihovu konstataciju nadovezao se i Vladimir Štimac.
Naime boladeri su uputili kritikuju Milivojeviću i ostale što bojkotuju Skupštinu, a pre toga zahtevali da bojkotuju. Da nije tužno bilo bi smešno. Pa zamislite da ovakvi vode državu!
