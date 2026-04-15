Mađar predviđa naredni potez Orbana: "Mislim sa će to da uradi..."
LIDER opozicione stranke Tisa, koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar izjavio je da očekuje da mađarski premijer Viktor Orban ukine veto na davanje zajma EU Ukrajini od 90 milijardi evra nakon što se ponovo uspostavi protok ruske nafte kroz naftovod "Družba".
Mađar je podsetio da je Kijev obećao da će do kraja ovog meseca "popraviti" naftovod, dok Orban ostaje na funkciji premijera do početka maja.
On je u intervjuu za radio-stanicu "Košut" napomenuo da su Mađarska, Slovačka i Češka u decembru prošle godine odlučile da ne učestvuju u davanju zajma Ukrajini, ali da tada "nisu ometali taj potez".
- Mislim da će Viktor Orban povući veto nakon što `Družba` nastavi sa radom - rekao je Mađar.
TASS podseća da je Orban blokirao konačne procedure EU za izdvajanje novca Ukrajini nakon što je Kijev obustavio tranzit ruske nafte Mađarskoj.
