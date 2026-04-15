Podaci Agencije za privredne registre: Najviše subvencija poljoprivredi
AGENCIJA za privredne registre objavila je Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, koja pokazuje da su u 2025. realizovana podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 301,0 milijardi dinara. Od toga bespovratna čine 284,1 milijardi dinara odnosno 94,4 odsto ukupnih podsticaja. Od tog iznosa je za bespovratne subvencije opredeljeno 141,8 milijardi dinara.
Najviše sredstava opredeljeno je za poljoprivredu, 91,3 milijardi dinara, zatim za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 64,5 milijardi dinara, za proizvodnju 34,1 milijardi dinara i saobraćajnu infrastrukturu 32,3 milijardi dinara. Za naučno-istraživački rad i razvoj izdvojeno je 28,5 milijardi dinara, dok je za zaštitu životne sredine i energetsku infrastrukturu opredeljeno po 9,3 milijardi dinara.
Najveći deo ukupno realizovanih podsticaja usmeren je privredi.
