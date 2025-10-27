Torte i kolači

PUDING OD BUNDEVE SA ORASIMA I DŽEMOM: Savršen dezert koji miriše na jesen

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 12:25

KREMAST, baršunast i pun ukusa – ovaj puding od bundeve spaja sve što volimo u jesenjim danima. Nežna slatkoća, miris cimeta i hrskavi orasi čine ga dezertom koji greje i telo i dušu. Jednostavan za pripremu, a izgleda kao poslastica iz starinske kuhinje.

ПУДИНГ ОД БУНДЕВЕ СА ОРАСИМА И ЏЕМОМ: Савршен дезерт који мирише на јесен

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 400 gr oljuštene i iseckane bundeve (npr. Hokaido)
  • 500 ml mleka
  • 2 žumanca
  • 3 kašike šećera (ili meda)
  • 2 kašike krompirovog brašna
  • 1 kašičica cimeta (po želji)
  • Prstohvat soli
  • 1 kašičica putera
  • šaka oraha
  • 2 kašike džema (od brusnice ili maline)
  • med za prelivanje (po želji)

Priprema:
Iseckanu bundevu kuvajte na pari ili u malo vode dok ne omekša (oko 15 minuta). Zatim je izblendirajte u glatki pire. Umutite 100 ml mleka sa žumancima, šećerom i krompirovim brašnom dok ne postane glatko. U šerpi prokuvajte preostalo mleko sa pireom od bundeve i cimetom. Dodajte pripremljenu smesu i kuvajte, stalno mešajući, dok se ne zgusne (2–3 minuta). Umešajte puter i mešajte dok puding ne postane svilenkast. Sipajte u činije, ukrasite džemom, seckanim orasima i kapljicom meda. Puding je najbolji dok je topao, ali kada ga ohladite, postaje još gušći i intenzivnijeg ukusa.

Prijatno!

