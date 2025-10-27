PUDING OD BUNDEVE SA ORASIMA I DŽEMOM: Savršen dezert koji miriše na jesen

KREMAST, baršunast i pun ukusa – ovaj puding od bundeve spaja sve što volimo u jesenjim danima. Nežna slatkoća, miris cimeta i hrskavi orasi čine ga dezertom koji greje i telo i dušu. Jednostavan za pripremu, a izgleda kao poslastica iz starinske kuhinje.

FOTO: Novosti

Sastojci:

400 gr oljuštene i iseckane bundeve (npr. Hokaido)

500 ml mleka

2 žumanca

3 kašike šećera (ili meda)

2 kašike krompirovog brašna

1 kašičica cimeta (po želji)

Prstohvat soli

1 kašičica putera

šaka oraha

2 kašike džema (od brusnice ili maline)

med za prelivanje (po želji)

Priprema:

Iseckanu bundevu kuvajte na pari ili u malo vode dok ne omekša (oko 15 minuta). Zatim je izblendirajte u glatki pire. Umutite 100 ml mleka sa žumancima, šećerom i krompirovim brašnom dok ne postane glatko. U šerpi prokuvajte preostalo mleko sa pireom od bundeve i cimetom. Dodajte pripremljenu smesu i kuvajte, stalno mešajući, dok se ne zgusne (2–3 minuta). Umešajte puter i mešajte dok puding ne postane svilenkast. Sipajte u činije, ukrasite džemom, seckanim orasima i kapljicom meda. Puding je najbolji dok je topao, ali kada ga ohladite, postaje još gušći i intenzivnijeg ukusa.

Prijatno!