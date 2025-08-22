Danas sa vama delimo recept za Jafa čizkejk – kremasti kolač koji spaja svežinu pomorandže i prepoznatljiv ukus Jafa keksa. Lagan, mirisan i osvežavajuć, ova poslastica je savršena za svaku priliku i osvaja na prvi zalogaj.

FOTO: Novosti





300 gr plazme

120 gr otopljenog maslaca

100 gr šećera u prahu

120 ml fante

Za prvi sloj od keksa potrebno je:



Sve izmiksati i dobro sjediniti pa utapkati u okrugli kalup dimenzija 23 cm. Jafu potapati u sok pa ređati preko podloge od keksa tako da čokoladni deo bude dole. Ostaviti u frižider dok pravite fil.



Za čiz fil potrebno je:

400 gr abc krem sira

350 ml slatke pavlake

180 gr šećera u prahu

2 kašike limunovog soka

100 gr čokolade ili čoko listića

1 kesica želatina



Želatin preliti sa 50 ml hladne vode da nabubri. Umutiti slatku pavlaku, dodati krem sir, šećer u prahu, limunov sok. Ugrejati želatin na nekoliko sekundi ( ne treba da vri), pa mu dodati 2 kašike fila i dobro promešati. Tako izmešano vratiti u činiju sa čiz filom i kratko izmiksati. Na kraju dodati čoko listiće ili čokoladu. Čiz fil premazati preko podloge od keksa i jafe i staviti da se stegne dok ne napravite preliv.



Za preliv je potrebno:

300 ml soka od pomorandže

125 gr šećera

kesica želatina



Preliti želatin sa 50 ml soka. Ostatak soka i šećer staviti da se kuva. Kada provri dodati nabubreo želatin i sve zajedno izmešati. Ako se pojavi pena, skinite je. Ostavite preliv da se ohladi 20 minuta.

Izvaditi čiz i prohlađeni preliv sipati preko čiza. Ostaviti na hlađenje.



Prijatno!