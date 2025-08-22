JAFA ČIZKEJK: Kremasti kolač koji spaja svežinu pomorandže i prepoznatljiv ukus
Danas sa vama delimo recept za Jafa čizkejk – kremasti kolač koji spaja svežinu pomorandže i prepoznatljiv ukus Jafa keksa. Lagan, mirisan i osvežavajuć, ova poslastica je savršena za svaku priliku i osvaja na prvi zalogaj.
Za prvi sloj od keksa potrebno je:
- 300 gr plazme
- 120 gr otopljenog maslaca
- 100 gr šećera u prahu
- 120 ml fante
Sve izmiksati i dobro sjediniti pa utapkati u okrugli kalup dimenzija 23 cm. Jafu potapati u sok pa ređati preko podloge od keksa tako da čokoladni deo bude dole. Ostaviti u frižider dok pravite fil.
Za čiz fil potrebno je:
- 400 gr abc krem sira
- 350 ml slatke pavlake
- 180 gr šećera u prahu
- 2 kašike limunovog soka
- 100 gr čokolade ili čoko listića
- 1 kesica želatina
Želatin preliti sa 50 ml hladne vode da nabubri. Umutiti slatku pavlaku, dodati krem sir, šećer u prahu, limunov sok. Ugrejati želatin na nekoliko sekundi ( ne treba da vri), pa mu dodati 2 kašike fila i dobro promešati. Tako izmešano vratiti u činiju sa čiz filom i kratko izmiksati. Na kraju dodati čoko listiće ili čokoladu. Čiz fil premazati preko podloge od keksa i jafe i staviti da se stegne dok ne napravite preliv.
Za preliv je potrebno:
- 300 ml soka od pomorandže
- 125 gr šećera
- kesica želatina
Preliti želatin sa 50 ml soka. Ostatak soka i šećer staviti da se kuva. Kada provri dodati nabubreo želatin i sve zajedno izmešati. Ako se pojavi pena, skinite je. Ostavite preliv da se ohladi 20 minuta.
Izvaditi čiz i prohlađeni preliv sipati preko čiza. Ostaviti na hlađenje.
Prijatno!
