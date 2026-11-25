Dugo je Evropa bila u zapećku kada se radi o diplomatskim naporima da se zaustavi rat na njenom tlu.

Foto: Goran Čvorović

U prvom redu bili su SAD, Rusija kao protagonista, pa i Kina, ali ne i Brisel. Posle višemesečnih nastojanja, EU je pošlo za rukom da dođe u poziciju da se izbori za mesto za pregovaračkim stolom na kome se odlučuje o budućnosti Ukrajine. Ali, još nije izvesno da li će joj Rusija dozvoliti da za taj sto i sedne.

Brisel je već formirao i tim. U njegov sastav ušli su Bjern Zajbert, šef kabineta predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, zatim Ana Marija Bura, glavna savetnica za spoljnu politiku predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, kao i savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Italije i Poljske. U prethodnim razgovorima u Abu Dabiju učestvovao je i Džefri van Leven, šef kabineta generalnog sekretara NATO Marka Rutea.

Vašington i Kijev tvrde da je Moskva pristala da se u narednu rundu mirovnih pregovora uključe i evropski predstavnici. Iz Kremlja, međutim, poručuju da konačna odluka još nije doneta. Tako se nastavlja diplomatsko nadgornjavanje oko okončanja rata koji traje sada već gotovo pet dugih godina.

U Briselu se za svaki slučaj pripremaju za situaciju u kojoj će biti pozvani da se priključe. Evropske interese zastupaće, tako, pet zemalja, zajedno s predstavnicima institucija EU. To je dogovoreno na nedavnom samitu u Dablinu. Predsednika Evropskog saveta Antonio Košta poručio je da kontinent mora jedinstveno da nastupa kada se odlučuje o njegovoj bezbednosti.

Izaslanici Donalda Trampa, njegov zet Džared Kušner i Stiv Vitkof, sastali su se najpre s Vladimirom Putinom u Moskvi, a zatim i s Vladimirom Zelenskim u Dablinu. Posle tih susreta saopštili su da je ruski predsednik pokazao spremnost da prihvati proširenje pregovaračkog formata.

– Ne možemo da zaključimo mirovni sporazum bez Evropljana za pregovaračkim stolom – istakao je tom prilikom Kušner.

I Zelenski je izrazio zadovoljstvo što evropske zemlje više neće biti ograničene na ulogu u odvojenim konsultacijama, već što će sada, po svoj prilici, moći neposredno da učestvuju u razgovorima.

Ali, iz Moskve još ne stiže zeleno svetlo, iako je iz drugih izvora najavljeno. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Rusija najpre želi da utvrdi stvarne namere evropskih učesnika i njihovu spremnost da doprinesu miru. Tek potom bi odlučila da li prihvata prošireni format.

Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je da je reč o uobičajenoj taktici Moskve, naglasivši da postoji dogovor s Amerikancima o evropskom učešću.

Suštinsko pitanje, međutim, nije samo pitanje ko će sedeti za stolom, već i o čemu će se razgovarati. Moskva insistira da pregovori obuhvate celokupnu bezbednosnu arhitekturu Evrope, dok evropski lideri zahtevaju da se najpre zaustave borbe u Ukrajini.

– Ako počnemo da razgovaramo o ruskim zahtevima za evropsku bezbednost, upašćemo u zamku koja skreće pažnju s činjenice da još nema prekida vatre – upozorila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je evropske partnere da jasno definišu zajedničke ciljeve. Merc smatra da nema potrebe za uspostavljanjem novog bezbednosnog poretka, jer on već postoji kroz NATO i EU, a sličan stav izneo je i Košta.

Ni među samim Evropljanima nema potpune saglasnosti o načinu pregovaranja. Tako "Politiko" navodi da je otvoreno pitanje ko treba da utvrdi mandat evropske delegacije. Jedni smatraju da to treba da se prepusti ambasadorima pri EU kako bi pregovarači imali dovoljno prostora za dogovor, dok Kalasova insistira da smernice utvrde ministri spoljnih poslova. Ona se zalaže za jasno postavljene početne zahteve prema Rusiji, uz unapred određene granice mogućih ustupaka.

Razlike postoje i oko redosleda poteza. Baltičke i pojedine nordijske zemlje zahtevaju da prvo nastupi prekid vatre, a tek zatim razgovori o trajnom miru i bezbednosnim garancijama. Istovremeno, Evropa je poslednjom inicijativom na neki način već prihvatila mogućnost nastavka pregovora i dok oružje ne utihne.

Pregovori mnogo zavise i od zaraćenih strana. Ruski predsednik Vladimir Putin odbacuje stvaranje demilitarizovanih i takozvanih "sivih zona", insistirajući na jasno utvrđenim granicama. Rusija i dalje polaže pravo na četiri ukrajinske oblasti koje je proglasila pripojenim 2022. godine, iako ih ne kontroliše u potpunosti.

Zelenski odbacuje teritorijalne ustupke, uključujući povlačenje ukrajinskih snaga iz delova Donbasa koje još drže. Moskva se, s druge strane, protivi i raspoređivanju stranih mirovnih snaga u Ukrajini, upozoravajući da bi ih smatrala legitimnim vojnim ciljevima. Za to vreme ipak se održavaju sastanci "Koalicije voljnih" koja bi, pod evropskom komandom, rado da uskoči u "tampon zonu".

Nova runda pregovora za mir u Ukrajini trebalo bi da bude posvećena i mogućim primirjima i merama za smanjivanje neprijateljstava. Evropa bi, tako, možda konačno mogla da dobije priliku da neposredno utiče na pregovore, ali njeno prisustvo i dalje zavisi od stava Moskve.