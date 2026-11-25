OVO SE DOGAĐA POSLE 18 MESECI Astro savet za sredu, 25. novembar: Četiri znaka horoskopa najviše pogađaju aspekti Marsa
MARS, planeta akcije, energije, snage, strasti, borbe, oružja, seksualnosti, ljubomore i povreda, posle godinu i po dana, 25. novembra, kasno uveče, napušta vatreni znak Lava i ulazi u analitičnu, pedantnu, perfekcionistički nastrojenu Devicu.
Donosi priliv energije i borbenosti zemljanim (Bik, Devica, Jarac) i vodenim znacima (Rak, Škorpija, Ribe). Mars u Devici stavlja akcenat na posao, radne obaveze i zadatke, disciplinu, materijalne ciljeve, higijene, uvođenje zdravijih navika.
Čim uđe u Devicu, Mars obrazuje napete aspekte, kvadrate, sa Mesecom, Suncem, Uranom. Oni će najviše uticati na avgustovske Device, februarske Ribe, majske Blizance i novembarske Strelce, koji će biti nervozniji i podložniji povredama, i emotivnim i fizičkim. Trzavice na ljubavnom planu najviše će osetiti Device i Ribe.
Istovremeno, Mars pravi napete aspekte, inkonjunkcije, sa retrogradnim Neptunom, retrogradnim Saturnom i Plutonom, donoseći opasnost od obmana, prevara, kao i kašnjenja, odlaganja poslova, planova, odluka, ali i preokrete na poslovnom planu koji će zahtevati prilagođavanje.
Mars će 10. januara 2027. godine krenuti retrogradnim hodom, da bi se 21. februara vratio u Lava gde će ostati do 14. maja, kada konačno ulazi u Devicu u kojoj ostaje do 15. jula 2027.
Tako će se planeta akcije i borbe, narednih šest meseci šetati između treće dekade Lava i Device (retrogradan u Devici od 10. januara do 21. februara, a retrogradan u Lavu od 21. februara do 1. aprila).
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