ĆAŠAŠULI: Tradicionalno gruzijsko jelo od govedine
Sočno goveđe meso, paradajz, paprika, beli luk i mirisni začini spojeni u bogat, pikantan sos koji mami već svojom aromom.
Sastojci:
- 600 gr goveđeg mesa
- 500 gr svežeg paradajza
- 250 gr crnog luka
- 250 gr crvene paprike
- 1 kašičica adžike-ljuta pasta od paprike po želji
- malo paradajz-pirea
- beli luk po ukusu
- biljno ulje
- malo putera
- mleveni korijander
- ljuta mlevena paprika
- svež korijander
- svež peršun
- so po ukusu
Priprema:
1. Goveđe meso isecite na kockice, dodajte kašičicu adžike, dobro promešajte i ostavite da se marinira.
2. U zagrejan tiganj stavite meso bez dodavanja ulja i dinstajte ga u sopstvenom soku. Kada tečnost ispari, dodajte biljno ulje i propržite meso dok ne dobije lepu boju.
3. Dodajte sitno seckani crni luk i crvenu papriku isečenu na komade. Propržite sve zajedno dok povrće ne omekša.
4. Umešajte paradajz-pire, a zatim dodajte seckani svež paradajz. Sve lepo promešajte.
5. Ako je meso pustilo dovoljno soka, nastavite da kuvate u njemu. U suprotnom, dodajte malo vode. Poklopite i ostavite da se lagano krčka dok meso ne omekša.
6. Dodajte mleveni korijander i ljutu mlevenu papriku. Umešajte i malo putera za dodatnu punoću ukusa.
7. Pred sam kraj sitno iseckajte beli luk, svež korijander i peršun, pa sve dodajte u jelo. Promešajte i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.
Prijatno!
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