ĆAŠAŠULI: Tradicionalno gruzijsko jelo od govedine

Sočno goveđe meso, paradajz, paprika, beli luk i mirisni začini spojeni u bogat, pikantan sos koji mami već svojom aromom.

FOTO: Novosti

Sastojci:

600 gr goveđeg mesa

500 gr svežeg paradajza

250 gr crnog luka

250 gr crvene paprike

1 kašičica adžike-ljuta pasta od paprike po želji

malo paradajz-pirea

beli luk po ukusu

biljno ulje

malo putera

mleveni korijander

ljuta mlevena paprika

svež korijander

svež peršun

so po ukusu

Priprema:

1. Goveđe meso isecite na kockice, dodajte kašičicu adžike, dobro promešajte i ostavite da se marinira.

2. U zagrejan tiganj stavite meso bez dodavanja ulja i dinstajte ga u sopstvenom soku. Kada tečnost ispari, dodajte biljno ulje i propržite meso dok ne dobije lepu boju.

3. Dodajte sitno seckani crni luk i crvenu papriku isečenu na komade. Propržite sve zajedno dok povrće ne omekša.

4. Umešajte paradajz-pire, a zatim dodajte seckani svež paradajz. Sve lepo promešajte.

5. Ako je meso pustilo dovoljno soka, nastavite da kuvate u njemu. U suprotnom, dodajte malo vode. Poklopite i ostavite da se lagano krčka dok meso ne omekša.

6. Dodajte mleveni korijander i ljutu mlevenu papriku. Umešajte i malo putera za dodatnu punoću ukusa.

7. Pred sam kraj sitno iseckajte beli luk, svež korijander i peršun, pa sve dodajte u jelo. Promešajte i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.

Prijatno!