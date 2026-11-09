Ručak dana

ĆAŠAŠULI: Tradicionalno gruzijsko jelo od govedine

Milena Tomasevic

09. 11. 2026. u 07:00

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Sočno goveđe meso, paradajz, paprika, beli luk i mirisni začini spojeni u bogat, pikantan sos koji mami već svojom aromom.

ЋАШАШУЛИ: Традиционално грузијско јело од говедине

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 600 gr goveđeg mesa
  • 500 gr svežeg paradajza
  • 250 gr crnog luka
  • 250 gr crvene paprike
  • 1 kašičica adžike-ljuta pasta od paprike po želji
  • malo paradajz-pirea
  • beli luk po ukusu
  • biljno ulje
  • malo putera
  • mleveni korijander
  • ljuta mlevena paprika
  • svež korijander
  • svež peršun
  • so po ukusu

Priprema:

1. Goveđe meso isecite na kockice, dodajte kašičicu adžike, dobro promešajte i ostavite da se marinira.

2. U zagrejan tiganj stavite meso bez dodavanja ulja i dinstajte ga u sopstvenom soku. Kada tečnost ispari, dodajte biljno ulje i propržite meso dok ne dobije lepu boju.

3. Dodajte sitno seckani crni luk i crvenu papriku isečenu na komade. Propržite sve zajedno dok povrće ne omekša.

4. Umešajte paradajz-pire, a zatim dodajte seckani svež paradajz. Sve lepo promešajte.

5. Ako je meso pustilo dovoljno soka, nastavite da kuvate u njemu. U suprotnom, dodajte malo vode. Poklopite i ostavite da se lagano krčka dok meso ne omekša.

6. Dodajte mleveni korijander i ljutu mlevenu papriku. Umešajte i malo putera za dodatnu punoću ukusa.

7. Pred sam kraj sitno iseckajte beli luk, svež korijander i peršun, pa sve dodajte u jelo. Promešajte i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine.

Prijatno! 

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