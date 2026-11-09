FINANSIJSKI I PORODIČNI PROBLEMI Astro savet za ponedeljak, 9. novembar: Na udaru rođeni sa (pod)znakom od 15. do 20. stepena fiksnih znakova

JEDNOM godišnje, mlad Mesec nađe se u tajanstvenoj, intuitivnoj, pronicljivoj, poslovičnoj Škorpiji, znaku moći, novca, kriminala, intimnog života, regeneracije.

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Ove godine, ta faza nastupa 9. novembra, u 7.03, na 16. stepenu Škorpije (stepenu koji simbolizuje porodicu, žene, narod, domovinu).Škorpija je znak opasnosti, rizika, ljubomore, posesivnosti, povreda, smrti, u kome se Mesec ne oseća dobro (znak Mesečevog pada) i podstiče ljubomoru, posesivnost, potrebu za dominacijom.

I mada je dobro započeti nešto kada Mesec raste, ove godine to neće biti lako zbog izazovnih aspekata. Mlad Mesec obrazuje kvadrat sa Marsom (vladaocem Škorpije što pojačava snagu aspekta) u Lavu i inkonjunkciju sa retrogradnim Saturnom u Ovnu. Mars je planeta inicijative, a retrogradni Saturn kašnjenja i ograničenja, pa napeti aspekti Meseca s njima podstiču na akciju ali istovremeno usporavaju i zahtevaju prilagođavanje. Kao da želite da date gas, ali odmah morate da kočite.

Škorpija simbolizuje finansijsko tržište, banke, novac, kredite, ulaganja, podelu imovine, zajedničke finansije, nasledstvo. Prelazak Meseca preko Škorpije, 8. i 9. novembra, aktiviraće fiksni krst, odnosno, opoziciju sa Hironom na granici Ovna i Bika, konjunkciju sa retrogradnim Merkurom i kvadrate sa Plutonom u Vodoliji i sa Marsom i Jupiterom u Lavu. Zato se mogu se očekivati potresi na finansijskom planu, kao i promene na liderskim i pozicijama moći, problemi sa ugovorima i poslovnim dogovorima, ali i u porodičnim odnosima u kojima su najviše ugrožene žene. Povećana je i opasnost u saobraćaju (naročito železničkom, na mostovima i duž rečnih dolina. Na zdravstvenom planu, povećana je podložnost povredama, osetljivost urogenitalnog trakta, problemi sa vidom.

U ličnom horoskopu, simbolika kuće u koju "pada" znak Škorpije otkriva oblast života u kojoj se mogu očekivati problemi.

Mada će aspekte mladog Meseca u Škorpiji, do 20. maja 2027. godine (pun Mesec u Škorpiji) osetiti svi znaci, ipak će pod najvećim uticajem biti rođeni sa podznakom ili Suncem od 15. do 20. stepena fiksnih znakova (Bik, Lav, Škorpija, Vodolija) .