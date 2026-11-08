Peciva i pite

ROL VIRŠLE: Mekane, mirisne i preukusne

Milena Tomasevic

08. 11. 2026. u 10:00 >> 09:48

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Idealne su za doručak, večeru, užinu ili posluženje kada vam dolaze gosti. Od jednostavnih sastojaka dobijate ukusne zalogaje koje će svi obožavati!

РОЛ ВИРШЛЕ: Мекане, мирисне и преукусне

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

  • Oko 400 gr brašna
  • 1 jaje
  • 250 ml jogurta
  • 50 ml ulja
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kašičica soli

Za punjenje 

  • 9 viršli
  • 150 g kačkavalja
  • 1 žumance
  • seme po želji

Priprema:

Sjediniti sve sastojke za testo i umesiti mekano testo. Odmah razviti testo oklagijom i iseći na 18 manjih trouglova. Na svaki trougao staviti malo kačkavalja i polovinu viršle, pa urolati. Poređati u pleh, premazati žumancetom i posuti semenkama.
Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok lepo ne porumene. Poslužiti tople i uživati u svakom zalogaju! 

 

Prijatno! 

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