ROL VIRŠLE: Mekane, mirisne i preukusne

Idealne su za doručak, večeru, užinu ili posluženje kada vam dolaze gosti. Od jednostavnih sastojaka dobijate ukusne zalogaje koje će svi obožavati!

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Sastojci za testo:

Oko 400 gr brašna

1 jaje

250 ml jogurta

50 ml ulja

1 kašičica praška za pecivo

1 kašičica soli

Za punjenje

9 viršli

150 g kačkavalja

1 žumance

seme po želji

Priprema:

Sjediniti sve sastojke za testo i umesiti mekano testo. Odmah razviti testo oklagijom i iseći na 18 manjih trouglova. Na svaki trougao staviti malo kačkavalja i polovinu viršle, pa urolati. Poređati u pleh, premazati žumancetom i posuti semenkama.

Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok lepo ne porumene. Poslužiti tople i uživati u svakom zalogaju!

Prijatno!