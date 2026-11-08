ROL VIRŠLE: Mekane, mirisne i preukusne
Idealne su za doručak, večeru, užinu ili posluženje kada vam dolaze gosti. Od jednostavnih sastojaka dobijate ukusne zalogaje koje će svi obožavati!
Sastojci za testo:
- Oko 400 gr brašna
- 1 jaje
- 250 ml jogurta
- 50 ml ulja
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 kašičica soli
Za punjenje
- 9 viršli
- 150 g kačkavalja
- 1 žumance
- seme po želji
Priprema:
Sjediniti sve sastojke za testo i umesiti mekano testo. Odmah razviti testo oklagijom i iseći na 18 manjih trouglova. Na svaki trougao staviti malo kačkavalja i polovinu viršle, pa urolati. Poređati u pleh, premazati žumancetom i posuti semenkama.
Peći u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok lepo ne porumene. Poslužiti tople i uživati u svakom zalogaju!
Prijatno!
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