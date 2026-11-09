NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA! Detaljna prognoza vremena za danas, evo šta nas očekuje ovog ponedeljka

VREME danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kako su najavili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Vetar u većem delu zemlje slab promenljiv, samo na jugu Banata i u Braničevu ujutru i pre podne umeren jugoistočni.

Najviša temperatura od 8 do 13 °S.

I narednih dana umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i toplije.

U petak (13.11.) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar, a u subotu (14.11.) skretanje vetra na severozapadni pravac i pad temperature.

Od nedelje suvo i hladno.

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