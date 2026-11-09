NE IZLAZITE BEZ KIŠOBRANA! Detaljna prognoza vremena za danas, evo šta nas očekuje ovog ponedeljka
VREME danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
Kako su najavili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Vetar u većem delu zemlje slab promenljiv, samo na jugu Banata i u Braničevu ujutru i pre podne umeren jugoistočni.
Najviša temperatura od 8 do 13 °S.
I narednih dana umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i toplije.
U petak (13.11.) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar, a u subotu (14.11.) skretanje vetra na severozapadni pravac i pad temperature.
Od nedelje suvo i hladno.
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