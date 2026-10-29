DOMAĆA PILEĆA SUPA SA REZANCIMA: Topla i mirisna za hladne dane
Nežno pileće meso, šargarepa, mirisno povrće, fini rezanci i bogat, ukusan bujon čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoleti.
- 500–700 gr piletine (batak, karabatak ili komadi piletine po izboru)
- 2 šargarepe
- 1 glavica crnog luka
- 1 koren peršuna ili paštrnaka
- Komad celera
- 100–150 g rezanaca za supu
- 1,5–2 l vode
- so i biber po ukusu
- nekoliko grančica svežeg peršuna
Priprema:
Piletinu stavite u šerpu, prelijte hladnom vodom i zagrevajte do ključanja. Uklonite penu koja se pojavi na površini.
Dodajte očišćenu šargarepu, luk, peršunov koren i celer. Posolite po ukusu i kuvajte na tihoj vatri oko 45–60 minuta, dok meso ne omekša i bujon ne postane bogat ukusom.
Izvadite meso i povrće. Piletinu odvojite od kostiju i iseckajte na manje komade, a povrće narežite po želji.
Procedite supu ako želite bistriji bujon, pa je vratite na šporet. Dodajte rezance i kuvajte prema uputstvu na pakovanju, dok ne omekšaju. Vratite piletinu i povrće u supu, po potrebi dodatno začinite i ostavite da lagano provri. Na kraju dodajte sitno seckani peršun i poslužite dok je supa topla.
Prijatno!
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