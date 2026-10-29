DOMAĆA PILEĆA SUPA SA REZANCIMA: Topla i mirisna za hladne dane

Nežno pileće meso, šargarepa, mirisno povrće, fini rezanci i bogat, ukusan bujon čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoleti.

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500–700 gr piletine (batak, karabatak ili komadi piletine po izboru)

2 šargarepe

1 glavica crnog luka

1 koren peršuna ili paštrnaka

Komad celera

100–150 g rezanaca za supu

1,5–2 l vode

so i biber po ukusu

nekoliko grančica svežeg peršuna

Priprema:

Piletinu stavite u šerpu, prelijte hladnom vodom i zagrevajte do ključanja. Uklonite penu koja se pojavi na površini.

Dodajte očišćenu šargarepu, luk, peršunov koren i celer. Posolite po ukusu i kuvajte na tihoj vatri oko 45–60 minuta, dok meso ne omekša i bujon ne postane bogat ukusom.

Izvadite meso i povrće. Piletinu odvojite od kostiju i iseckajte na manje komade, a povrće narežite po želji.

Procedite supu ako želite bistriji bujon, pa je vratite na šporet. Dodajte rezance i kuvajte prema uputstvu na pakovanju, dok ne omekšaju. Vratite piletinu i povrće u supu, po potrebi dodatno začinite i ostavite da lagano provri. Na kraju dodajte sitno seckani peršun i poslužite dok je supa topla.

Prijatno!