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DOMAĆA PILEĆA SUPA SA REZANCIMA: Topla i mirisna za hladne dane

Milena Tomasevic

29. 10. 2026. u 07:00

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Nežno pileće meso, šargarepa, mirisno povrće, fini rezanci i bogat, ukusan bujon čine savršenu kombinaciju kojoj je teško odoleti.

ДОМАЋА ПИЛЕЋА СУПА СА РЕЗАНЦИМА: Топла и мирисна за хладне дане

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 500–700 gr piletine (batak, karabatak ili komadi piletine po izboru)
  • 2 šargarepe
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 koren peršuna ili paštrnaka
  • Komad celera
  • 100–150 g rezanaca za supu
  • 1,5–2 l vode
  • so i biber po ukusu
  • nekoliko grančica svežeg peršuna

Priprema:

Piletinu stavite u šerpu, prelijte hladnom vodom i zagrevajte do ključanja. Uklonite penu koja se pojavi na površini.
Dodajte očišćenu šargarepu, luk, peršunov koren i celer. Posolite po ukusu i kuvajte na tihoj vatri oko 45–60 minuta, dok meso ne omekša i bujon ne postane bogat ukusom.
Izvadite meso i povrće. Piletinu odvojite od kostiju i iseckajte na manje komade, a povrće narežite po želji.
Procedite supu ako želite bistriji bujon, pa je vratite na šporet. Dodajte rezance i kuvajte prema uputstvu na pakovanju, dok ne omekšaju. Vratite piletinu i povrće u supu, po potrebi dodatno začinite i ostavite da lagano provri. Na kraju dodajte sitno seckani peršun i poslužite dok je supa topla.

Prijatno!

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