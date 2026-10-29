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KAKO SE PRAVI SAVRŠENO SLAVSKO ŽITO: Starinski recept za kremastu teksturu koja se pamti

V.N.

29. 10. 2026. u 16:14

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PRIPREMA slavskog žita po tradicionalnim metodama traži malo vremena i pažnje — pre svega oko pravilnog kuvanja i sušenja zrna — ali krajnji rezultat je vazdušasta, bogata poslastica koja zauzima centralno mesto na svakoj svečanoj trpezi.

КАКО СЕ ПРАВИ САВРШЕНО СЛАВСКО ЖИТО: Старински рецепт за кремасту текстуру која се памти

Foto: Veštačka inteligencija

Slavsko žito je jedan od najvažnijih simbola krsne slave, a tajna njegovog ukusa često leži u recepturama koje se decenijama čuvaju u porodičnom krugu. Balans dobro kuvane pšenice, mlevenih oraha, badema i aromatičnih začina stvara onaj prepoznatljivi, starinski ukus, dok posvećenost samom procesu garantuje finu i glatku teksturu.

Ako planirate da za predstojeću slavu pripremite žito onako kako su to radile naše bake, ovaj kulinarski vodič će vam pomoći da postignete savršen ukus i kremastu konzistenciju koja će oduševiti ukućane i goste.

Sastojci za starinsko slavsko žito

  • 1 kg očišćene pšenice
  • 1 kg seckanih oraha
  • 500 g mlevenih badema
  • 500 g suvog grožđa
  • 1 kg šećera u prahu
  • 2 kesice vanilin šećera
  • 1 kašičica mlevenog karanfilića
  • 1 kašičica cimeta
  • 1/2 kašičice mlevenog muškatnog oraščića
  • prstohvat soli
  • malo bibera, po želji

Za dekoraciju možete koristiti dodatne mlevene orahe, bademe, šećer u prahu ili nekoliko celih jezgara oraha.

 

Priprema korak po korak

1. Potopite pšenicu. Pažljivo je pregledajte i uklonite eventualne nečistoće. Stavite je u veću posudu, prelijte hladnom vodom tako da bude nekoliko centimetara iznad zrna i ostavite da odstoji oko 12 sati.

2. Skuvajte zrna. Prospite vodu u kojoj je pšenica stajala, nalijte svežu i kuvajte na umerenoj vatri. Vreme kuvanja zavisi od vrste pšenice, pa može trajati nekoliko sati. Gotova je kada zrna omekšaju i mogu lako da se zgnječe. Zatim je dobro ocedite.

3. Osušite kuvanu pšenicu. Rasporedite je u tankom sloju preko čistog stolnjaka i ostavite da se suši. Povremeno proverite da li je ostalo viška vlage. Nije neophodno da se suši tačno 12 sati – važno je da zrna budu dobro oceđena i dovoljno suva za mlevenje.

4. Sameljite pšenicu. Ohlađena i oceđena zrna sameljite pomoću mašine za meso. Ako želite finiju teksturu, možete ih samleti dva puta, u zavisnosti od toga kakvo žito volite.

5. Dodajte orašaste plodove i začine. U velikoj posudi sjedinite samlevenu pšenicu i seckane orahe. Zatim dodajte mlevene bademe, šećer u prahu, vanilin šećer, suvo grožđe, cimet, karanfilić i muškatni oraščić. Sve dobro promešajte kako bi se sastojci ravnomerno rasporedili.

6. Oblikujte i ukrasite žito. Smesu prebacite u činiju ili na poslužavnik i poravnajte površinu. Pospite je mlevenim orasima, bademima ili šećerom u prahu, a po želji dodajte i nekoliko celih jezgara oraha.

 

Mali trik za ukusno i lepo slavsko žito

Najvažnije je da pšenica bude dobro skuvana, ali ne previše vlažna. Ako u zrnu ostane mnogo vode, smesa može postati gnjecava, dok će pravilno oceđena pšenica pomoći da se svi sastojci lepo sjedine.

Količinu začina prilagodite svom ukusu, posebno kada je reč o karanfiliću i muškatnom oraščiću, jer imaju intenzivnu aromu. Ako pripremate veću količinu, žito čuvajte u frižideru, u pokrivenoj posudi, i nemojte ga dugo ostavljati na sobnoj temperaturi.

Starinsko slavsko žito spaja jednostavne sastojke i pažljivu pripremu, a upravo zato zauzima posebno mesto na slavskim trpezama. Uz orahe, bademe i mirisne začine, dobija bogat ukus koji mnoge podseća na domaću kuhinju i porodične običaje.

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