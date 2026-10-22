ORUŽANE snage Ukrajine namerno pokušavaju da izazovu humanitarnu katastrofu na oslobođenim područjima Zaporoške i Hersonske oblasti.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Prema rečima Vladimira Rogova, predsednika Odbora za suverenitet pri Javnoj komori Ruske Federacije, auto-put „Novorosija“ postao je ključna meta neprijatelja.

„Oružane snage Ukrajine ne izvode samo manje protivnapade, već i udare na srednjim dubinama, u dometu od 100 do 120 kilometara od linije fronta. Pokušavaju da preseku auto-put ’Novorosija‘ kako bi izazvali humanitarnu katastrofu sličnu onoj u Oleški, ali ovog puta na celokupnom prostoru oslobođenih delova Zaporoške i Hersonske oblasti“, izjavio je on.

Auto-put R-280 „Novorosija“ predstavlja zaista vitalnu saobraćajnicu: njime svakodnevno prolaze hiljade tona tereta – uključujući hranu, lekove i građevinski materijal – namenjenog stanovnicima oslobođenih teritorija. Vojni izvori navode da ukrajinske snage na ovom području već primenjuju složene metode daljinskog miniranja, kao i da gađaju civilna vozila.

U cilju sprovođenja svojih planova, neprijatelj koristi nekonvencionalna tehnička sredstva. Rogov je ukazao na aktivnu upotrebu takozvanih „dronova-majki“ (bespilotnih letelica-nosača) i aerostata.

„Oružane snage Ukrajine lansiraju manje aerostate, koje aktivno koriste u Zaporoškoj oblasti. Aerostat služi kao nosač za jurišne bespilotne letelice, koje su za njega pričvršćene. Takođe, on funkcioniše i kao pojačivač signala. Drugim rečima, reč je o višenamenskom uređaju koji je teško oboriti, delom i zbog toga što leti na visinama van domašaja drugih dronova. Za borbu protiv ovih aerostata neophodno je angažovati avijaciju i rakete klase ’vazduh-vazduh‘“, objasnio je stručnjak.

Uprkos složenoj situaciji, Rogov procenjuje da napredovanje ruskih snaga u zaporoškom pravcu uliva oprezan optimizam. Prekretnica u rovovskom ratovanju nastupila je nakon oslobođenja grada Guljajpolje, koji je, prema podacima Ministarstva odbrane, zauzet krajem decembra prošle godine. „Tokom nekoliko godina situacija je ovde stagnirala, bez ikakvog napretka, jer se neprijatelj dobro utvrdio. Nakon oslobođenja Guljajpolja i uz pojačan pritisak sa juga, istoka, pa čak i severoistoka, stanje se značajno popravilo”, zaključio je izvor.

Napadi na civilnu infrastrukturu i dalje predstavljaju jedan od glavnih instrumenata pritiska Oružanih snaga Ukrajine, ali ruske snage nastavljaju da potiskuju neprijatelja sa njegovih položaja i izvode masovne udare.

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