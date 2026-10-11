POGOĐEN TANKER U ORMUZU! UKMTO izdao hitno upozorenje: Plovidba više NIJE BEZBEDNA!

TANKER koji je plovio kroz Ormuski moreuz pogođen je sa leve strane neidentifikovanim projektilom, saopštio je danas Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije (UKMTO).

Foto: AI/Gemini

U saopštenju se navodi da je udar oštetio brod, ali da je sva posada bezbedna i da nije prijavljen uticaj na životnu sredinu, odnosno izlivanje nafte, prenosi Al Džazira.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je kasno protekle noći da je jedan tanker udario u pomorsku minu dok je prolazio nedozvoljenom rutom kroz Ormuski moreuz i da su nakon toga na njemu izbili eksplozija i veliki požar.

U saopštenju mornarice IRGC, koje je prenela iranska agencija Tasnim, navodi se da se na supertankeru koji je prevozio sirovu naftu, dok je pokušavao da napusti neovlašćenu rutu u Ormuskom moreuzu, dogodila velika eksplozija i požar, tako da je vatra bila vidljiva ljudima koji žive na obali.

Ni UKMTO ni IRGC nisu saopštili pod čijom zastavom je plovio pogođeni tanker.

Tanjug

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