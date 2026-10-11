POSNA SALATA: Od prosa i pečenog povrća

Mirisno pečeno povrće, rastresito proso i osvežavajući preliv od limuna čine ovu salatu ukusnim i hranljivim obrokom. Jednostavna je za pripremu, a zahvaljujući origanu i majčinoj dušici ima posebnu mediteransku aromu. Odlična je za vreme posta, kao lagani ručak ili prilog uz druga posna jela.

FOTO: Novosti

Sastojci

200 gr prosa

1 crvena paprika

1 žuta paprika

1 tikvica

1 crveni luk

2–3 kašike maslinovog ulja

1 kašičica origana

½ kašičice majčine dušice

sok od ½ limuna

so i biber po ukusu

svež peršun po želji

Priprema

1. Skuvajte proso. Proso dobro isperite pod mlazom vode. Stavite ga u šerpu sa vodom, u razmeri približno 1:2,5, i kuvajte na tihoj vatri oko 15–20 minuta, dok ne omekša i upije tečnost. Sklonite sa ringle i ostavite da se prohladi, pa ga rastresite viljuškom.

2. Pripremite povrće. Paprike, tikvicu i crveni luk operite i isecite na manje komade. Rasporedite ih u pleh obložen papirom za pečenje, prelijte maslinovim uljem i začinite solju, biberom, origanom i majčinom dušicom.

3. Ispecite povrće. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 25–30 minuta, dok povrće ne omekša i blago ne porumeni po ivicama. Vreme pečenja prilagodite veličini komada.

4. Sjedinite sastojke. U većoj posudi pomešajte kuvano proso i pečeno povrće. Dodajte limunov sok i, po potrebi, još malo maslinovog ulja, soli i bibera.

5. Poslužite. Salatu lagano promešajte i pospite svežim peršunom. Možete je poslužiti mlaku ili rashlađenu, u zavisnosti od ukusa.

Ako želite bogatiju salatu, dodajte nekoliko maslina, malo sitno seckanog mladog luka ili pržene semenke suncokreta. Za dodatnu svežinu, neposredno pre služenja iscedite još nekoliko kapi limuna.

Prijatno!