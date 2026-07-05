Ručak dana

BRZI RECEPT ZA SAVRŠEN RUČAK: Tortilja sa piletinom

V.N.

05. 07. 2026. u 10:09

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KADA nemate mnogo vremena za kuvanje, a želite ukusan i hranljiv obrok, ova tortilja sa piletinom i povrćem je pravi izbor.

БРЗИ РЕЦЕПТ ЗА САВРШЕН РУЧАК: Тортиља са пилетином

FOTO: GROK AI

Priprema traje svega dvadesetak minuta, a kombinacija mesa, svežeg povrća i topljenog sira oduševiće celu porodicu.

Sastojci:

  • 2 tortilje
  • 250 g pilećeg filea
  • 1 paprika
  • 150 g kukuruza šećerca iz konzerve
  • nekoliko listova zelene salate
  • 1 manja glavica crnog luka
  • 1 kašika ulja
  • 50 g rendanog sira
  • so, biber i začini po želji

Priprema:

Pileći file isecite na manje komade, pa ga propržite na zagrejanom ulju zajedno sa sitno seckanim crnim lukom i paprikom. Posolite, pobiberite i dodajte omiljene začine, pa dinstajte dok meso ne omekša i lepo porumeni.

Na svaku tortilju prvo rasporedite listove zelene salate, zatim dodajte pripremljenu piletinu sa povrćem. Ubacite kukuruz, nekoliko kolutova svežeg crnog luka i sve pospite rendanim sirom.

Tortilje pažljivo urolajte, a zatim ih kratko zapecite na tiganju sa obe strane. Kada spolja dobiju zlatnu boju, a sir u sredini se istopi, spremne su za posluživanje.

Poslužite ih dok su još tople, uz omiljeni sos ili osvežavajuću salatu.

(Informer)

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