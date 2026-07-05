BRZI RECEPT ZA SAVRŠEN RUČAK: Tortilja sa piletinom

KADA nemate mnogo vremena za kuvanje, a želite ukusan i hranljiv obrok, ova tortilja sa piletinom i povrćem je pravi izbor.

FOTO: GROK AI

Priprema traje svega dvadesetak minuta, a kombinacija mesa, svežeg povrća i topljenog sira oduševiće celu porodicu.

Sastojci:

2 tortilje

250 g pilećeg filea

1 paprika

150 g kukuruza šećerca iz konzerve

nekoliko listova zelene salate

1 manja glavica crnog luka

1 kašika ulja

50 g rendanog sira

so, biber i začini po želji

Priprema:

Pileći file isecite na manje komade, pa ga propržite na zagrejanom ulju zajedno sa sitno seckanim crnim lukom i paprikom. Posolite, pobiberite i dodajte omiljene začine, pa dinstajte dok meso ne omekša i lepo porumeni.

Na svaku tortilju prvo rasporedite listove zelene salate, zatim dodajte pripremljenu piletinu sa povrćem. Ubacite kukuruz, nekoliko kolutova svežeg crnog luka i sve pospite rendanim sirom.

Tortilje pažljivo urolajte, a zatim ih kratko zapecite na tiganju sa obe strane. Kada spolja dobiju zlatnu boju, a sir u sredini se istopi, spremne su za posluživanje.

Poslužite ih dok su još tople, uz omiljeni sos ili osvežavajuću salatu.

(Informer)