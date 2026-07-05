BRZI RECEPT ZA SAVRŠEN RUČAK: Tortilja sa piletinom
KADA nemate mnogo vremena za kuvanje, a želite ukusan i hranljiv obrok, ova tortilja sa piletinom i povrćem je pravi izbor.
Priprema traje svega dvadesetak minuta, a kombinacija mesa, svežeg povrća i topljenog sira oduševiće celu porodicu.
Sastojci:
- 2 tortilje
- 250 g pilećeg filea
- 1 paprika
- 150 g kukuruza šećerca iz konzerve
- nekoliko listova zelene salate
- 1 manja glavica crnog luka
- 1 kašika ulja
- 50 g rendanog sira
- so, biber i začini po želji
Priprema:
Pileći file isecite na manje komade, pa ga propržite na zagrejanom ulju zajedno sa sitno seckanim crnim lukom i paprikom. Posolite, pobiberite i dodajte omiljene začine, pa dinstajte dok meso ne omekša i lepo porumeni.
Na svaku tortilju prvo rasporedite listove zelene salate, zatim dodajte pripremljenu piletinu sa povrćem. Ubacite kukuruz, nekoliko kolutova svežeg crnog luka i sve pospite rendanim sirom.
Tortilje pažljivo urolajte, a zatim ih kratko zapecite na tiganju sa obe strane. Kada spolja dobiju zlatnu boju, a sir u sredini se istopi, spremne su za posluživanje.
Poslužite ih dok su još tople, uz omiljeni sos ili osvežavajuću salatu.
(Informer)
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