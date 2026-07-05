ŠTAPIĆI SA SIROM: Hrskavi spolja, mekani iznutra
Dragi ljubitelji domaćih peciva, ako želite mirisne i ukusne štapiće koji će nestati sa stola za tren, isprobajte ovaj jednostavan recept. Savršeni su za doručak, večeru ili kao grickalica uz jogurt.
Sastojci
- 700 gr brašna
- 1 kocka svežeg kvasca
- 2 dl mleka
- 1 jaje
- 1 dl ulja
- 1 dl kisele vode
- so po ukusu
- prstohvat šećera
- oko 100 gr margarina
- sitan sir ili trapist po želji
Za premaz i posipanje:
- 1 žumance
- susam
Priprema
U malo mlakog mleka dodajte šećer i kvasac, pa ostavite da nadođe.
Od brašna, jajeta, ulja, kisele vode, preostalog mleka, soli i naraslog kvasca zamesite mekano testo. Pokrijte i ostavite da udvostruči zapreminu. Naraslo testo razvucite u pravougaonik. Premažite ga omekšalim margarinom, pospite sirom, pa preklopite testo kao knjigu. Još jednom lagano razvucite testo i isecite ga na tanke trake. Svaku traku lagano uvijte u spiralu i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite žumancetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.
Prijatno!
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