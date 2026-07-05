ŠTAPIĆI SA SIROM: Hrskavi spolja, mekani iznutra

Dragi ljubitelji domaćih peciva, ako želite mirisne i ukusne štapiće koji će nestati sa stola za tren, isprobajte ovaj jednostavan recept. Savršeni su za doručak, večeru ili kao grickalica uz jogurt.

FOTO: Novosti

Sastojci

700 gr brašna

1 kocka svežeg kvasca

2 dl mleka

1 jaje

1 dl ulja

1 dl kisele vode

so po ukusu

prstohvat šećera

oko 100 gr margarina

sitan sir ili trapist po želji

Za premaz i posipanje:

1 žumance

susam

Priprema

U malo mlakog mleka dodajte šećer i kvasac, pa ostavite da nadođe.

Od brašna, jajeta, ulja, kisele vode, preostalog mleka, soli i naraslog kvasca zamesite mekano testo. Pokrijte i ostavite da udvostruči zapreminu. Naraslo testo razvucite u pravougaonik. Premažite ga omekšalim margarinom, pospite sirom, pa preklopite testo kao knjigu. Još jednom lagano razvucite testo i isecite ga na tanke trake. Svaku traku lagano uvijte u spiralu i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Premažite žumancetom i pospite susamom. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Prijatno!