Torte i kolači

ČOKO-RUM TORTA SA VIŠNJAMA: Osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

05. 07. 2026. u 14:00

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Bogat ukus čokolade, osvežavajuće višnje i lagani šlag čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

ЧОКО-РУМ ТОРТА СА ВИШЊАМА: Осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

Za 4 kore (kalup 18 cm):

  • 8 belanaca
  • 8 kašika šećera
  • 8 kašika mlevenih oraha
  • 2 kašike mlevenih pečenih lešnika
  • 2 kašike brašna

Za prelivanje kora:

  • 50 ml mleka
  • 2 kašike ruma

Čokoladni fil:

  • 500 ml mleka
  • 8 žumanaca
  • 80 gr šećera
  • 25 gr brašna
  • 50 gr gustina
  • 80 gr čokolade
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 125 gr putera

Fil od višanja:

  • 200 gr smrznutih višanja
  • 60 gr šećera
  • 1/2 kesice pudinga od vanile (21 g)
  • 5 gr mlevenog želatina
  • 2 kašike hladne vode
  • 1 kašika ruma

Šlag:

  • 180 gr šlaga u prahu
  • 150 ml mleka

Priprema:

Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa lagano umešajte orahe, lešnike i brašno. Ispecite 4 tanke kore na 180°C, oko 10 minuta, i ostavite da se ohlade.

Za čokoladni fil skuvajte krem od mleka, žumanaca, šećera, brašna i gustina. Dodajte čokoladu, ohladite, pa umutite sa puterom i vanilom.

Za fil od višanja skuvajte višnje sa šećerom, dodajte puding, a zatim želatin i rum. Ostavite da se prohladi.

Umutite šlag sa mlekom.

Ređajte tortu ovim redom: kora – preliv od mleka i ruma – čokoladni fil – fil od višanja – šlag, pa ponovite postupak do poslednje kore.

Poslednju koru ukrasite po želji – čokoladnim ganašom, šlagom ili rendanom čokoladom.

Uživajte!

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