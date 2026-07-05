ČOKO-RUM TORTA SA VIŠNJAMA: Osvaja na prvi zalogaj

Bogat ukus čokolade, osvežavajuće višnje i lagani šlag čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

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Sastojci

Za 4 kore (kalup 18 cm):

8 belanaca

8 kašika šećera

8 kašika mlevenih oraha

2 kašike mlevenih pečenih lešnika

2 kašike brašna

Za prelivanje kora:

50 ml mleka

2 kašike ruma

Čokoladni fil:

500 ml mleka

8 žumanaca

80 gr šećera

25 gr brašna

50 gr gustina

80 gr čokolade

1 kašičica ekstrakta vanile

125 gr putera

Fil od višanja:

200 gr smrznutih višanja

60 gr šećera

1/2 kesice pudinga od vanile (21 g)

5 gr mlevenog želatina

2 kašike hladne vode

1 kašika ruma

Šlag:

180 gr šlaga u prahu

150 ml mleka

Priprema:

Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa lagano umešajte orahe, lešnike i brašno. Ispecite 4 tanke kore na 180°C, oko 10 minuta, i ostavite da se ohlade.

Za čokoladni fil skuvajte krem od mleka, žumanaca, šećera, brašna i gustina. Dodajte čokoladu, ohladite, pa umutite sa puterom i vanilom.

Za fil od višanja skuvajte višnje sa šećerom, dodajte puding, a zatim želatin i rum. Ostavite da se prohladi.

Umutite šlag sa mlekom.

Ređajte tortu ovim redom: kora – preliv od mleka i ruma – čokoladni fil – fil od višanja – šlag, pa ponovite postupak do poslednje kore.

Poslednju koru ukrasite po želji – čokoladnim ganašom, šlagom ili rendanom čokoladom.

Uživajte!