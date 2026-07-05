ČOKO-RUM TORTA SA VIŠNJAMA: Osvaja na prvi zalogaj
Bogat ukus čokolade, osvežavajuće višnje i lagani šlag čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.
Sastojci
Za 4 kore (kalup 18 cm):
- 8 belanaca
- 8 kašika šećera
- 8 kašika mlevenih oraha
- 2 kašike mlevenih pečenih lešnika
- 2 kašike brašna
Za prelivanje kora:
- 50 ml mleka
- 2 kašike ruma
Čokoladni fil:
- 500 ml mleka
- 8 žumanaca
- 80 gr šećera
- 25 gr brašna
- 50 gr gustina
- 80 gr čokolade
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 125 gr putera
Fil od višanja:
- 200 gr smrznutih višanja
- 60 gr šećera
- 1/2 kesice pudinga od vanile (21 g)
- 5 gr mlevenog želatina
- 2 kašike hladne vode
- 1 kašika ruma
Šlag:
- 180 gr šlaga u prahu
- 150 ml mleka
Priprema:
Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg, pa lagano umešajte orahe, lešnike i brašno. Ispecite 4 tanke kore na 180°C, oko 10 minuta, i ostavite da se ohlade.
Za čokoladni fil skuvajte krem od mleka, žumanaca, šećera, brašna i gustina. Dodajte čokoladu, ohladite, pa umutite sa puterom i vanilom.
Za fil od višanja skuvajte višnje sa šećerom, dodajte puding, a zatim želatin i rum. Ostavite da se prohladi.
Umutite šlag sa mlekom.
Ređajte tortu ovim redom: kora – preliv od mleka i ruma – čokoladni fil – fil od višanja – šlag, pa ponovite postupak do poslednje kore.
Poslednju koru ukrasite po želji – čokoladnim ganašom, šlagom ili rendanom čokoladom.
Uživajte!
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