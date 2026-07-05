PILETINA SA POVRĆEM I PIRINČEM: Bogat ukus i ručak na stolu za manje od 30 minuta!
Dragi ljubitelji domaće kuhinje, ako tražite jednostavan, lagan i ukusan ručak koji se brzo priprema, ovaj recept je pravi izbor. Sočna piletina, sveže povrće i pirinač čine savršen obrok za svaki dan.
Sastojci
- 400 gr pilećeg filea
- 2 tikvice
- 2 šargarepe
- 100 gr pirinča
- 10 gr maslinovog ulja
- so po ukusu
- bosiljak
- 1–2 čena belog luka (ili beli luk u prahu)
- malo svežeg peršuna za posipanje
Priprema
Pirinač skuvajte prema uputstvu sa pakovanja.
Pileći file isecite na kockice i propržite na maslinovom ulju dok ne dobije blago zlatnu boju. Dodajte sitno seckanu šargarepu i dinstajte nekoliko minuta. Ubacite tikvice isečene na kockice i nastavite sa dinstanjem dok povrće ne omekša. Začinite solju, bosiljkom i belim lukom. Dodajte kuvani pirinač, sve dobro promešajte i kratko ostavite da se ukusi sjedine na tihoj vatri. Pospite sitno seckanim peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
Preporučujemo
VOĆNI KOLAČ SA KAJSIJAMA: Mekan, sočan i pun ukusa leta
03. 07. 2026. u 07:00
ČOKO PLAZMA TORTA: Osvaja na prvi zalogaj
02. 07. 2026. u 14:00
OSEVEŽAVAJUĆA KROMIR SALATA: Savršen letnji obrok
01. 07. 2026. u 15:00
PUNjENI ŠAMPINjONI: Recept za savršeno predjelo
01. 07. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"
GOŠĆA je iz čista mira postavila neočekivano pitanje...
04. 07. 2026. u 22:00
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)