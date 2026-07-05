PILETINA SA POVRĆEM I PIRINČEM: Bogat ukus i ručak na stolu za manje od 30 minuta!

MNOGI lekovi mogu da povećaju osetljivost kože na sunčeve zrake i izazovu neželjene reakcije čak i nakon kratkog boravka na suncu. Ove reakcije nazivaju se fotosenzitivnost i mogu da se ispolje kao crvenilo, osip, peckanje, svrab, plikovi ili tamne fleke na koži. Zbog toga je važno da osobe koje koriste određene lekove budu posebno oprezne tokom leta i da se pre izlaganja suncu posavetuju sa lekarom ili farmaceutom.