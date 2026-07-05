Ručak dana

PILETINA SA POVRĆEM I PIRINČEM: Bogat ukus i ručak na stolu za manje od 30 minuta!

Milena Tomasevic

05. 07. 2026. u 08:00

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Dragi ljubitelji domaće kuhinje, ako tražite jednostavan, lagan i ukusan ručak koji se brzo priprema, ovaj recept je pravi izbor. Sočna piletina, sveže povrće i pirinač čine savršen obrok za svaki dan.

ПИЛЕТИНА СА ПОВРЋЕМ И ПИРИНЧЕМ: Богат укус и ручак на столу за мање од 30 минута!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 400 gr pilećeg filea
  • 2 tikvice
  • 2 šargarepe
  • 100 gr pirinča
  • 10 gr maslinovog ulja
  • so po ukusu
  • bosiljak
  • 1–2 čena belog luka (ili beli luk u prahu)
  • malo svežeg peršuna za posipanje

Priprema

Pirinač skuvajte prema uputstvu sa pakovanja.

Pileći file isecite na kockice i propržite na maslinovom ulju dok ne dobije blago zlatnu boju. Dodajte sitno seckanu šargarepu i dinstajte nekoliko minuta. Ubacite tikvice isečene na kockice i nastavite sa dinstanjem dok povrće ne omekša. Začinite solju, bosiljkom i belim lukom. Dodajte kuvani pirinač, sve dobro promešajte i kratko ostavite da se ukusi sjedine na tihoj vatri. Pospite sitno seckanim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!

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